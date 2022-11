“Deixo acontecer”, diz Nicolas Prattes sobre as fortes cenas em “Todas as Flores”

Em “Todas as Flores”, novela de João Emanuel Carneiro, Nicolas Prattes interpreta Diego, personagem que é preso injustamente e que, ao sair da prisão, começa a morar na mansão de Samsa (Ângelo Antônio) e que está disposto a se vingar de Luiz Felipe (Cássio Gabus Mendes).

Com uma trama intensa, a estreia do ator na trama foi aplaudida não apenas pelos telespectadores anônimos, mas também pela atriz Giselle de Prattes, mãe do galã da Globo: “Essas cenas partem meu coração. Sofro demais quando o personagem sofre. Haja meditação”, escreveu ela em seu perfil no Instagram, ao comentar sobre a estreia do folhetim.

Nicolas Prattes interpreta Diego em "Todas as Flores" (Divulgação/Globo)

Ela ainda disse que estava orgulhosa do caminho trilhado pelo herdeiro: “Me emociona sempre. A expectativa estava gigante, ele se preparou muito para este trabalho e as dores a gente sente com ele. Confesso que apesar de ser atriz, não tem jeito... É filho né?”.

Já Nicolas Prattes também aproveitou para avaliar sua estreia no streaming. Em uma entrevista ao GShow, o famoso disse que as cenas de Diego possuem “muitos sentimentos envolvidos”.

“O público pode esperar um Diego mais maduro e com mais certeza do que ele quer na vida. Para mim, viver o Diego tem sido um aprendizado diário, a cada dia eu vou descobrindo coisas novas e construindo esse personagem com mais nuances”, avaliou o ator.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho diz que gordofobia aumentou após conquistar a fama

Cena de Nicolas Prattes em "Todas as Flores" (Reprodução/Globoplay)

O ator revelou ainda como faz para levar ao público de “Todas as Flores” todo o sofrimento de Diego: “O exercício é ficar em plena atenção e também deixar as coisas acontecerem porque muita coisa pode acontecer na hora que não estava planejado. E isso só é possível se eu estiver presente no momento, afinal, uma cena é um organismo vivo. A gente tem que estar disponível para acessar as emoções”.

Outros projetos na TV

Nicolas Prattes também está em outro projeto para o streaming. O ator faz parte do elenco de “Rio Connection”, série gravada a partir da parceria da Globo e da Sony, e que tem Marina Ruy Barbosa como protagonista.

A trama conta a história de uma quadrilha europeia que, na década de 1970, usava o Brasil como ponto estratégico na venda internacional de drogas.

Durante as gravações, Nicolas foi afastado por causa da covid-19 e, em suas redes sociais, comentou sobre o desafio de trabalhar em outro idioma: “Brinco que estou com três personalidades dentro de mim. Tenho a minha emoção, penso em português. Mas externalizo em inglês e faço o sotaque italiano. É muita coisa para compor, por isso, tem sido um trabalho desafiador. É preciso bastante foco”.

LEIA TAMBÉM: Segredo de Caio Castro e Letícia Collin foi revelado por diretora da Globo