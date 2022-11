Amber Heard lidera a lista das celebridades mais pesquisadas no Google em 2022

Em uma nova lista fornecida pelo Google onde podemos ver quem foi a celebridade mais pesquisada do ano, quem ficou no topo foi a atriz Amber Heard, que protagonizou um processo escandaloso com seu ex-marido, o ator e músico de 59 anos, Johnny Depp.

O site CelebTattler consultou mais de 150 celebridades e determinou que a atriz de 36 anos, Amber Heard, teve uma média de 5,6 milhões de buscas por mês nos Estados Unidos.

Coincidentemente, o segundo lugar foi para Depp, que fez uma média de 5,5 milhões de buscas no mesmo período. Ele também é um dos atores mais pesquisados em 34 dos 50 estados que compõem os EUA, segundo dados do New York Post.

Esses números condizem com a dimensão do escândalo midiático causado pelo processo de difamação movido por Depp contra Heard, no qual ela rebateu e acabou sendo obrigada a indenizar o ex-marido com 15 milhões de dólares.

Por trás do ex-casal estão celebridades como o magnata Elon Musk, a socialite Kim Kardashian, a rainha Elizabeth II, Pete Davidson e Tom Brady, entre outros.

Todos eles foram notícias no show business, esportes ou notícias atuais: Musk esteve envolvido em diferentes escândalos, além de se tornar o novo dono do Twitter, Kardashian recentemente rompeu seu romance de curta duração com Pete Davidson, enquanto Brady se aposentou, voltou para a NFL e isso causou o divórcio de sua esposa, a modelo Gisele Bündchen.

“Este ano certamente não faltou quando se trata de notícias de celebridades, seja Elon Musk assumindo o Twitter ou o drama ‘Don’t Worry Darling’ nos bastidores”, disse um porta-voz do CelebTattler ao The Post em um comunicado.

Rainha Elizabeth

A monarca faleceu aos 96 anos, depois de ter o reinado mais longo da história da Coroa britânica, e em seu lugar está agora seu filho, o rei Charles III. Sua morte chocou o mundo e gerou 4,3 milhões de buscas em média por mês no Google.

Tom Brady e Gisele Bündchen

O escândalo que se seguiu foi Tom Brandy, que após mais de 10 anos de casamento se divorciou da supermodelo Gisele Bündchen e gerou 4,06 milhões de buscas em média por mês.

Pete Davidson e Kim Kardashian

No caso de Pete Davidson e Kim Kardashian, o romance súbito entre eles durou cerca de 8 meses, período em que foram duramente criticados pelo ex-marido de Kardashian, Kanye West. A socialite de 42 anos obteve um total de 3,4 milhões de buscas por mês. Enquanto Pete Davidson, tem um total de 3,2 milhões depois que ele também começou um caso com a modelo Emily Ratajkowski.

Elon Musk

Musk, o homem mais rico do mundo, ficou em 7º lugar, com um total de 3,19 milhões de buscas no Google por mês, principalmente devido à compra do Twitter.

Will Smith

Por fim, o ator Will Smith teve uma média de 3,15 milhões de buscas, devido ao seu escandaloso tapa no apresentador Chris Rock que fez um comentário atrevido à esposa de Will durante a 94ª edição do Oscar. O assunto entrou no trending topics mundial em poucos minutos.