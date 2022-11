‘The Crown’: especialista real afirma que o enredo de Lady Di não foi “longe o suficiente”

A quinta temporada de The Crown foi alvo de muitas críticas por ser historicamente mais imprecisa do que o normal - a ponto de o ex-primeiro-ministro John Major ter se manifestado sobre algumas cenas. Mas quando se trata da história da princesa Diana em particular, o especialista real Nick Bullen diz que a série poderia ter ido mais longe.

“Olha, é um drama. É ficção que é um pouco baseada em fatos”, disse Bullen à Us Weekly, explicando que o programa poderia ter sido mais preciso quando se trata de Martin Bashir obter de forma antiética a entrevista de Diana no Panorama, por exemplo.

“Acho que eles nem foram longe o suficiente para ver como Bashir conseguiu a entrevista”, disse ele. “Quero dizer, eles meio que tocaram nisso, você sabe, foi incrivelmente fraudulento o que aconteceu lá / acho que no primeiros dias depois [da entrevista], ela realmente sentiu que tinha sua voz lá fora. Ela também acreditava no que Bashir havia dito sobre os serviços de segurança que a ouviam e o que estava acontecendo. Acho que à medida que mais clareza se tornava mais e mais aparente, era um grande erro”.

Bullen também observou que Diana se arrependeu completamente de fazer a entrevista, e acrescentou: “Para ser justo, o que The Crown acertou foi o fato de que Charles Spencer, seu irmão, começou a ter dúvidas sobre Bashir antes da entrevista e tentou persuadir Diana de que talvez não fosse a maneira certa de fazer isso”.

Alguns outros momentos com os quais Bullen discordou? The Crown retratando Charles usando o iate real após uma viagem a Hong Kong, o que ele diz ser “simplesmente falso”. Também não é verdade: Diana encontrando Mohamed Al-Fayed no Windsor Horse Show, para não mencionar a princesa Margaret e a rainha “tendo uma conversa sobre Peter Townsend”.