‘Stranger Things 5′: irmãos Duffer revelam de onde veio a ideia para a temporada final

Enquanto aguardamos ansiosamente o retorno de ‘Stranger Things’ com sua 5ª e última temporada na Netflix, aos poucos vamos tendo uma pequena ideia do que esperam os jovens de Hawkins em sua luta contra as forças obscuras do mundo invertido.

No #StrangerThingsDay soubemos o título do primeiro episódio da próxima temporada (relembre aqui), e no WGFestival 2022, os co-criadores da série Matt e Ross Duffer serviram alguns petiscos saborosos para manter os espectadores satisfeitos. Eles revelaram que os próximos episódios – incluindo o tão esperado final da série – se conectarão às temporadas anteriores de uma maneira inesperada.

A chave está na 2ª temporada

Embora eles não quisessem ser específicos, parece que a chave está na 2ª temporada da série, transmitida em 2017. Nas palavras de Ross Duffer, a ideia principal para a 5ª temporada tem sua origem no processo de criação da 2ª:

“O sucesso da primeira temporada nos assustou e sabíamos que precisávamos construir um mundo maior, que estaria em andamento. Mas era demais, [cinco vezes] mais ideias do que precisávamos, ou [dez]. Para a 5ª temporada, estamos tirando muitas dessas ótimas ideias da 2ª temporada… muito do nosso grande final foi tirado de coisas que eu pensei que estariam na 2ª temporada”, compartilhou.

Esta segunda temporada, vamos lembrar, girou em torno da chegada do Devorador de Mentes enquanto exploramos a conexão de Will (Noah Schnapp)com o Outro Lado e o passado de Eleven (Millie Bobby Brown) no laboratório de Hawkins onde ela foi mantida.

Assim, teríamos em ‘Stranger Things 5′ uma espécie de “reciclagem” do que eles não conseguiram capturar para aqueles episódios ou de coisas que fizeram parte, mas que talvez não tenham sido tão desenvolvidas.

Mas os irmãos falaram que seu processo de escrita para a 5ª temporada, foi diferente de suas abordagens anteriores. Segundo o blog Tudum, devido às pausas por conta da covid-19, os Duffers tiveram tempo de descrever a 5ª temporada antes que a 4ª temporada fosse filmada, editada e lançada. Então, uma vez que eles receberam feedback sobre a 4ª temporada de colaboradores e fãs, eles retornaram ao seu plano pré-escrito para o futuro de Stranger Things.

“Relemos o documento. Nós estávamos tipo “Isso é legal, isso é legal. Isso poderia ser muito melhor. Isso poderia ser muito melhor.” Até o final é algo diferente [agora]. Muitas das grandes ideias são as mesmas, mas o que acontece com elas é muito diferente.”

No momento, sabemos pouco mais sobre esta última temporada, exceto que será mais curta que a anterior e que, certamente, não a veremos até 2024.