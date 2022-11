Morre ator Héctor Bonilla, que fez papel de galã em ‘Chaves’

Morreu aos 83 anos de idade o ator Héctor Bonilla, conhecido no Brasil por seu papel no seriado mexicano “Chaves”.

O artista enfrenava uma longa batalha contra um câncer em um dos rins. A notícia foi confirmada na noite da última sexta-feira (25), por meio de um comunicado nas redes sociais.

“Informamos que hoje, 25 de novembro de 2022, após quatro anos de luta contra o câncer, morreu nosso amado esposo, pai, avô, companheiro e exemplo de vida: Héctor Bonilla. Morreu em sua casa, em paz, sem dor e cercado por seu círculo mais íntimo, que o acompanhou até o final”, informa a nota.

Héctor era famoso no México por participações em diversas novelas. Uma delas, “Viviana, em Busca do Amor”, chegou a ser transmitida no Brasil através do SBT, em 1978. A emissora de Silvio Santos ainda reprisou o folhetim em outras três ocasiões.

Também protagonizou diversos filmes, se tornando uma das estrelas mais populares do país. Os títulos mais notáveis são “María de Mi Corazón” (1979) e “Rojo Amanecer” (1989).

Outro momento marcante de sua carreira foi quando recebeu convites da Disney para interpretar a versão em espanhol de alguns personagens marcantes de “Ratatouille” e “Viva - A Vida é uma Festa”.

Em “Chaves”, ele interpretou a si mesmo em um episódio clássico do seriado. Seu papel foi de um galã, que aparece ao lado de Dona Florinda (Florinda Meza).

A Televisa, emissora em que trabalhou no México, emitiu uma nota de pesar. “A TelevisaUnivision expressa suas mais sentidas condolências pelo falecimento do ator Héctor Bonilla. Teatro, cinema e televisão de luto por esta terrível perda. Descanse em paz”, diz o texto.

