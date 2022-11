Marcio Garcia afirma que novelas não estão nos planos; entenda

Marcio Garcia quer continuar no "The Voice Kids" (Reprodução/Instagram)

O último trabalho de Marcio Garcia em séries e novelas foi em “Babilônia”, na TV Globo, onde o famoso fez apenas uma participação especial e, segundo ele, não há previsão de retorno para trabalhar como ator.

Após anos vivendo galãs e vilões nas produções da TV Globo, o famoso migrou para a Record TV, onde começou a trabalhar como apresentador de TV e, ao voltar para a Globo, continuou o seu caminho como comunicador.

Segundo o famoso, ele até chegou a recusar algumas participações em folhetins: “Já me chamaram, mas não quero mais voltar a trabalhar como ator. Novela dá saudade, mas saudade passa rápido e tem muita vida pela frente”, disparou à Quem.



Atualmente, Marcio Garcia segue trabalhando na Globo, no comando do reality show “The Voice Kids”, e durante a entrevista deixou claro que seu contrato com a emissora carioca não é para ser ator, mas apresentador e as chances de um possível retorno à dramaturgia seria em formato diferente.

No entanto, Marcio pontuou que atualmente ele analisa os projetos de maneira distinta e que caso aceite participar de uma produção de ficção seria para pequenas participações e projetos de curta duração, com uma minissérie, ou uma participação especial: “Se tiver algo especial com que eu me identifique, eu não descarto. Eu estou sempre ouvindo”.



A expectativa é que seu retorno aconteça em 2023, com a nova temporada do “The Voice Kids”, programa que já comandou por duas edições. Marcio não esconde que é apaixonado pelo reality musical e que “se deixa levar” durante as gravações.

Marcio Garcia também afirmou que pode ganhar novos projetos, já que não fica preocupado a respeito do que a emissora tem preparado para ele, se colocando à disposição quando precisarem.

Além deste programa, o famoso já apresentou o “Vídeo Show”, de 1997 até 1999, o “Gente Inocente”, de 1999 até 2002, o “Sem Saída”, em 2004, e o “O Melhor do Brasil”, de 2005 até 2008.

