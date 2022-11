Jade Picon faz próprio look para torcer pelo Brasil durante a Copa do Mundo; confira

Jade Picon está seguindo em sua carreira como atriz, mas isso não a impede de relembrar seus tempos de influenciadora digital de moda: para acompanhar o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, ela resolveu inovar no look.

Em vez de aderir à camisa amarela da Seleção, Jade preferiu montar um modelo próprio. Inspirada nas cores da bandeira nacional, ela ousou nos cortes e fez surgir uma roupa que combinasse com seu estilo pessoal.

“Tô pronta! A camiseta que eu cortei e virou um cropped e uma saia”, escreveu a atriz, na legenda da publicação em que compartilhou o look com seus seguidores.

Pelos stories, ela detalhou todo o processo de criação. Munida de caneta, régua e tesoura, ela fez as suas marcações e deu a dica aos seguidores: “sempre melhor cortar um pouco maior do que o necessário, porque qualquer coisa você ajusta depois, porque se cortar curto demais aí já era”, lembrou.

Jade Picon compartilha bastidores de ‘Travessia’

A atriz Jade Picon aproveitou o início da semana para matar a curiosidade de seus fãs sobre os bastidores da novela “Travessia”, em que interpreta uma das protagonistas.

Através de sua conta no Instagram, ela divulgou uma série de fotos em que aparece caracterizada como a personagem Chiara. Foram imagens desde a maquiagem a momento ao lado de Humberto Martins, que na trama interpreta seu pai, Guerra.

As fotos foram divulgadas acompanhadas de uma novidade: Jade preparou um filtro especial inspirado na maquiagem de sua personagem, para ser utilizado no Instagram.

“Chiara’s dump pra dizer que agora tenho um filtro para você usar a make da Kiki”, disse a atriz, na legenda da publicação.

Kiki é o apelido que a personagem ganhou entre os fãs de Jade e ela resolveu adotar nas redes sociais também. Confira as fotos aqui.