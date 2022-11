‘Wandinha’: Hunter Doohan, fala sobre o ‘segredo obscuro’ de Tyler

Wandinha Addams (Jenna Ortega) aprendeu da maneira mais difícil que não se pode confiar em homens. Depois de procurar alto e baixo pelo monstro de Nevermore durante a primeira temporada de ‘Wandinha’, a detetive adolescente descobriu que, na realidade, o monstro era o jovem que ela havia beijado recentemente: Tyler (Hunter Doohan).

No final, Tyler era o Hyde, mas ele não era o único grande mal. Acontece que Thornhill (Christina Ricci) o estava controlando e, juntos, eles estavam em uma matança.

A Entertainment Weekly conversou com o próprio monstro, o (nada monstruoso) Hunter Doohan, sobre sua jornada na série Netflix e sua relação com a personagem principal. Porque até nós espectadores nos confundimos se ele realmente gosta de Wandinha ou se era só encenação, certo?

“Acho que Tyler está sempre jogando com ela. Talvez haja uma atração lá e, ele provavelmente não admitiria, mas um respeito por ela, mas ele está cheio de raiva e ódio por ela e sua família e todo o Nevermore por causa do que aconteceu com sua mãe. Acho que Tyler está cheio de raiva e é assim que ele justifica sua onda de assassinatos”, comenta o ator.

Apesar dessa resposta, Doohan comenta que conversou muito nos bastidores com Jenna Ortega, já que seu personagem “se torna um aliado improvável para Wandinha”.

Quando perguntado se ele poderia ser o vilão de uma segunda temporada, Doohan dá risada, mas gera uma expectativa: “Sim, o segredo foi revelado. Mas talvez Tyler vá para Nevermore e tente dizer: ‘Eu não quis dizer isso’”.

Doohan conta que era fã da Família Addams e seus valores. “Christina Ricci, Anjelica Huston e Joan Cusack nesse filme são tão bons! Obviamente, eu nunca vou me comparar a [Joan Cusack], mas ser o vilão em um projeto da Família Addams me traz muita alegria”.

A primeira temporada de Wandinha já está disponível na Netflix e é uma ótima opção para maratonar neste final de semana!