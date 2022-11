“Travessia”: Namoro entre Caíque e Leonor vai acontecer, mas ela ficará perdida

Caíque (Thiago Fragoso) chegou em “Travessia” com a história de Leonor (Vanessa Giácomo) encaminhada. Mas o personagem começa a mexer com os sentimentos dela, que acaba se frustrando ao perceber que ele não demonstra nenhum interesse físico por ela.

Confusa, já que está em busca de um novo amor, a irmã de Guida (Alessandra Negrini) chegará a se afastar do instrutor de asa-delta, já que não quer ter uma nova decepção amorosa, como aconteceu com Moretti (Rodrigo Lombardi), que atualmente é seu cunhado.

Caíque (Thiago Fragoso) e Leonor (Vanessa Giácomo) em cena de "Travessia" (Reprodução/Globo)

A decisão deixará Caíque também chateado, já que ele gosta de Leonor, mas como é demissexual, ou seja, pessoa que sente atração sexual somente quando há uma conexão emocional ou afetiva.

Depois deste choque de comportamentos, a irmã de Guida vai querer ficar cada vez mais perto do novo personagem de “Travessia” demonstrando que gosta da companhia dele. Mas, os choques não param por aí, já que ele continuará sem demonstrar muito contato físico.

Vale destacar que para a personagem de Vanessa Giácomo, o instrutor será visto como um homem muito romântico e tudo fica ainda mais intenso e confuso quando Caíque afirma que eles estão namorando, mesmo nunca tendo beijado ela.

A partir disso, a vida deles ficará ainda mais complicada em “Travessia”, já que Leonor gosta muito do personagem de Thiago Fragoso, mas fica confusa com a orientação sexual do amado.

Caíque (Thiago Fragoso) e Leonor (Vanessa Giácomo) vão namorar em "Travessia" (Reprodução/Globo)

Segundo a autora Gloria Perez, o personagem é algo necessário para levantar o debate na sociedade, como acontece com Rudá, que é assexual.

LEIA TAMBÉM: Carmo Dalla Vecchia detona Copa do Mundo no Catar e chama evento de “hostil”

Com este novo personagem, a escritora quer mostrar que, memso não sentindo nenhuma necessidade em ver o sexo como prioridade, as pessoas demissexuais conseguem sentir atração física quando sentem uma intensa ligação emocional ou intelectual com alguém.

Moretti tenta matar Oto

O clima entre Oto (Romulo Estrela) e Moretti (Rodrigo Lombardi) em “Travessia” vai ficar ainda pior e, nos próximos capítulos, o empresário vai tentar matar o hacker. Após se sentir traído por causa do namoro com Brisa (Lucy Alves), o empresário vai provocar um atentado contra o rapaz.

Em "Travessia", Moretti (Rodrigo Lombardi) tenta matar Oto (Romulo Estrela) (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: “O Rei do Gado”: Relembre o encontro de Bruno Mezenga e Geremias Berdinazzi