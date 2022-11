The Crown: a razão pela qual Elizabeth Debicki concordou em participar da série

Eizabeth Debicki hipnotizou o público com sua misteriosa interpretação da princesa Diana na quinta temporada de The Crown, que mostra o rompimento confuso da falecida realeza com o príncipe Charles e a família real.

“Ela calibra com precisão o tédio elegante da Diana pública – sua pose familiar de pescoço torto, seu olhar para baixo tão conhecido e assombrado enquanto ela fala no arrulho daquela pomba triste”, escreveu o principal crítico da Vanity Fair, Richard Lawson, em sua resenha.

A atriz já era uma grande fã de The Crown antes de ser escalada como a princesa Diana. A atriz de 32 anos assume o papel da falecida realeza, mãe dos príncipes William e Harry e ex-esposa do agora rei Charles III.

Debicki admitiu que foi um grande privilégio ter sido escalada para uma série que ela amava, e revelou ao HeyGuys durante a estreia em Londres da quinta temporada de The Crown, que esteva extremamente animada.

“Estou muito, muito animada por estar aqui. É um privilégio fazer parte da série. Sou um grande fã e, de repente, fui convidada para o roteiro de Peter Morgan pousando na minha mesa, com um grande elenco que eu admiro. Eu realmente não poderia amá-los mais”, disse Elizabeth.

A atriz estrela a série ao lado de Dominic West como o então príncipe Charles e Imelda Staunton como a falecida rainha Elizabeth II (que morreu em setembro passado após um reinado de 70 anos). Debicki subistituiu a atriz Emma Corrin, que interpretou Lady Di na quarta temporada da série - ganhando prêmios como o Globo de Ouro, pela interpretação da princesa do povo.

Elizabeth prestou homenagem a suas co-estrelas como “pessoas incríveis” que foram “super generosas” no set, descrevendo a série como “divertida, mas comovente”.

Debicki afirmou: “Eles são pessoas incríveis, são atores incríveis e são super generosos. Eu diria que (The Crown) é dramático porque é drama, mas também é tumultuado, é muito emocional, é comovente. Sinto que é até engraçado, mas muito mais comovente”, completou a atriz.

Elizabeth sentiu a complexidade do relacionamento de Diana com a imprensa enquanto percorria intermináveis segmentos de notícias com Lady Di e pontos de vista de pingue-pongue. A atriz chama isso de “um fluxo e refluxo do jornalismo com ela e contra ela que estava acontecendo muito nos anos 90. Era tão vulgar. Você sente tão distintamente o quão venenoso pode ser, em ambas as direções. Algo que ela disse na entrevista do Panorama foi: ‘Quanto mais alto a mídia coloca você, maior a queda.’ Ela diz: ‘Eu sempre soube disso’”.