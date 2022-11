Meghan e Harry: espera-se que eles “esnobem” convite para o Natal da família real

Caso você esteja se perguntando se Meghan Markle e o príncipe Harry voarão de volta para a Inglaterra para a temporada de férias com a realeza, a resposta é: provavelmente não.

Embora tenha sido relatado que o rei Charles estendeu um convite para Meghan e Harry se juntarem à família real em seu Natal anual em Sandringham, o The Sun relata que eles “esperam que eles esnobem” o convite como relações “azedas”.

A biógrafa real e crítica dos Sussexs, Angela Levin, acredita que o casal ficará longe devido ao medo da reação à sua série documental da Netflix – que deve ser lançada pouco antes do Natal: “a morte da rainha significa que não haverá tanta pressão para ter toda a família junta – o que é bom porque parece que Harry e Meghan não estarão presentes”.

Ela acrescentou que “Harry e Meghan não estão vindo”, dizendo que sua decisão de ficar de fora pode ser um “alívio para o resto da família”, considerando que a série documental deve causar alguma tensão nas próximas semanas.

Levin observou que: “Cabe aos Sussex se eles querem que seus filhos saibam como é a família de seu pai - mas também pode ser um caso em que a realeza não os queira lá após o documentário”.

Não há indicação de que Meghan e Harry discutirão a realeza em seu documentário (Meghan simplesmente disse que é uma história de amor sobre o relacionamento dela e de Harry), então a partir de agora a família parece estar girando em torno de... nada.

No entanto, o livro das memórias de Harry, Spare, que será lançado em 10 de janeiro, deve mergulhar em alguns assuntos mais difíceis envolvendo sua família. Relembre o que esperar do livro nesta matéria que divulgamos aqui: “Estou escrevendo isso não como o príncipe em que nasci, mas como o homem que me tornei”, disse Harry no comunicado de imprensa inicial de 2021.