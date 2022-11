Jade Picon compartilha bastidores de ‘Travessia’

A atriz Jade Picon aproveitou o início da semana para matar a curiosidade de seus fãs sobre os bastidores da novela “Travessia”, em que interpreta uma das protagonistas.

Através de sua conta no Instagram, ela divulgou uma série de fotos em que aparece caracterizada como a personagem Chiara. Foram imagens desde a maquiagem a momento ao lado de Humberto Martins, que na trama interpreta seu pai, Guerra.

As fotos foram divulgadas acompanhadas de uma novidade: Jade preparou um filtro especial inspirado na maquiagem de sua personagem, para ser utilizado no Instagram.

“Chiara’s dump pra dizer que agora tenho um filtro para você usar a make da Kiki”, disse a atriz, na legenda da publicação.

Kiki é o apelido que a personagem ganhou entre os fãs de Jade e ela resolveu adotar nas redes sociais também. Confira as fotos:

“Amo, já está salvo o efeito”, disse uma seguidora da influenciadora. “Adoro que você tem a vibe de quem faz ‘Elite’ e posta o carrossel todo dexcolado”, disse outro, fazendo referência à série da Netflix.

Jade Picon diz que prefere evitar comentar polêmicas

Tem quem rebata cada crítica que recebe e tem quem prefira apenas ouvir calado. Jade Picon faz parte do segundo time: segundo a atriz, essa é uma consequência do crescimento da fama.

Jade começou 2022 como uma influenciadora digital que falava, principalmente, com adolescentes da Geração Z. Com a participação na 22ª temporada do “Big Brother Brasil”, acabou ganhando fama nacional, entre todas as faixas etárias.

Seu sucesso no reality show aliado ao número de seguidores nas redes sociais foi o que atraiu a produção de “Travessia”, novela das 21h da TV Globo. A ideia era lançar um novo nome da atuação através do papel de Chiara - personagem que acabou nas mãos de Jade.

Confira a história completa aqui.