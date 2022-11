Ex de Jojo Todynho não acabou com sua carreira na internet: “Eu nunca fiz mal”

Quando estava casado com Jojo Todynho, Lucas Souza se dividia em duas profissões, como oficial do exército e influenciador digital, algo que começou a fazer depois de um tempo vivendo com a famosa. Mas, ao que tudo indica, seguir vivendo da internet pode ser algo mais complicado para ele.

Recentemente, Lucas resolveu mostrar seu gingado no Instagram, onde conta com mais de 2,1 milhões de seguidores, e foi criticado por alguns anônimos. No vídeo, o militar aparece só de toalha e dançando no banheiro, algo que poderia passar despercebido, mas alguns fãs de Jojo Todynho acusaram o rapaz de querer se aproveitar da fama que ganhou com sua ex-mulher.

No entanto, Lucas não ficou quieto e pelo stories rebateu as críticas e disse que não é uma pessoa ruim: “Vi o povo me pintando como se fosse o pior ser humano do mundo. Eu não sei me expressar bem, não estou aqui para me vitimizar e nem para demonstrar fraqueza para ninguém, até porque Deus me sustenta e sou fiel a ele!”.

O militar também alegou que não fez nada para ninguém e que não merece ser julgado: “Eu fico triste com o ser humano me julgando como se fosse uma pessoa ruim. Eu nunca fiz mal para ninguém, vocês não sabem da vida das pessoas, e sim só o que é passado aqui. Sempre batalhei para conquistar minhas coisas e nunca dependi de ninguém ou tirei algo de alguém”.

Sem medo de perder seguidores, Lucas Souza também fez um pedido aos perfis que não gostam de seu conteúdo: “Se estou incomodando nas redes sociais, é simplesmente não acompanhar e não seguir. Simples! Eu só estou tentando seguir minha vida bem, e batalhando para dar um futuro melhor para minha família”, finalizou.

Vale lembrar que Lucas Souza e Jojo Todynho se separaram em outubro deste ano, após 10 meses de casamento. O divórcio foi assinado no dia 3 de novembro, em meio a polêmicas, após a cantora flagrar o ex-marido aos beijos com outra no camarote de uma boate no Rio de Janeiro.

Com o fim da união, Lucas deixou a casa de Jojo e foi morar em um hotel, além disso, o militar viajou para o sul do país, onde mora sua família.

