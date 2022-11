‘Élite’: atriz revela sua técnica para filmar cenas íntimas “fiquei bêbada”

Reprodução Making off Élite Foto: @EliteNetflixBR (Twitter)

Disponível desde a última semana na Netflix, a 6ª temporada de Élite segue no top 10 da plataforma. Após as várias críticas recebidas pelos fãs sobre as temporadas anteriores, a produção decidiu modificar um pouco o universo, a atmosfera e o tom dessa nova explosão de episódios.

Nesta sequência, voltamos ao tom inicial da série espanhola: um thriller psicológico em torno de um assassinato. Naturalmente, Élite não seria o que é sem as disputas estudantis e as cenas de sexo que, embora apareçam em menor quantidade, ainda fazem parte do enredo.

Em entrevista recente para o programa ‘El Hormiguero’ da Antena 3, na Espanha, Valentina Zenere, que interpreta a personagem Isadora na série, comentou sobre sua dificuldade em filmar essas cenas íntimas em particular, e sua técnica para se sentir mais confortável quando as câmeras estão rodando: “fiquei bêbada” , disse ela, dando uma gargalhada tímida, acrescentando que havia bebido “dois copos a mais”.

Naturalmente, a equipe de produção viu que a atriz estava mais desinibida do que deveria: “Eles notaram, mas não foi tão ruim porque combinou bem com a cena. Que vergonha!”.

Os atores são acompanhados por um coordenador de intimidade para a filmagem dessas cenas em particular. Eles definem juntos o que estão prontos para fazer ou não. Além disso, são protegidos para que suas partes íntimas não entrem em contato durante as filmagens: “Temos proteção para que não haja contato físico”, conta a atriz.

Como você pode imaginar, filmar essas cenas íntimas está longe de ser simples. Os atores precisam relaxar e, especialmente, simular um ato sexual com pessoas que podem até mesmo não ser atraentes para eles.

