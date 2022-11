Deolane desconfia de roça falsa ao dizer que “A Fazenda 14” está “parada”

Depois da eliminação de Kerline Cardoso, Adriane Galisteu se prepara para a primeira roça falsa de “A Fazenda”, que vai acontecer na próxima semana. Mas, dentro do reality show uma conversa entre Moranguinho e Deolane Bezerra deixou alguns telespectadores com a pulga atrás da orelha.

Durante a madrugada desta quinta-feira (24), as famosas conversavam sobre a possibilidade do programa ter uma eliminação falsa, aumentando ainda mais os boatos de que a advogada teria informações privilegiadas dentro do jogo.

Enquanto comia, a influenciadora digital chegou a cogitar que algo iria acontecer em breve, já que o jogo anda muito parado. Na conversa, a dançarina disse que ela [Adriane Galisteu] não disse nada, mas a famosa perguntou se seria na roça e a aliada apenas afirmou “no jogo”.

Mas, na quarta-feira (23), Adriane Galisteu revelou que uma roça falsa acontecerá na semana que vem:”Segura essa emoção, gente, porque semana que vem vai rolar uma roça falsa e vamos ter muitas surpresas. Vocês não perdem por esperar”, disse a apresentadora.

Pelo Twitter, o diretor do reality show “A Fazenda 14″, Rodrigo Carelli, confirmou a informação: “É isso mesmo que a Galisteu falou! Vamos ter Roça Falsa, na semana que vem!”, escreveu ele.

Ex-BBB fora do reality rural

A ex-BBB Kerline conquistou apenas 23,18% e foi eliminada de “A Fazenda 14″, mas ficou feliz de não ter sido a primeira a deixar o programa. Na roça desta semana, ela disputou contra Moranguinho, que ficou com 37,37%, e Bárbara Borges, que ficou com 39,45%.

A influencer digital deixou o reality envolvida em muitos conflitos, que envolveram Morango, Bia Miranda e Deolane Bezerra, as meninas que fazem parte do grupo A. Ao sair, Kerline disse que está torcendo para a atriz Bárbara Borges, chamada de Babi, e disse que a aliada é muito forte.

