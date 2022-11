Chay Suede fará homenagem para Erasmo Carlos na TV Globo

O ator Chay Suede foi convidado pelo apresentador Luciano Huck para fazer uma homenagem ao cantor Erasmo Carlos durante o “Domingão”, que vai ao ar no próximo fim de semana (27).

Ele interpretou Erasmo na cinebiografia “Minha Fama de Mau”, filme lançado em 2019. Além de atuar, Chay também é músico: seu primeiro papel em novelas foi em “Rebeldes”, novela musical da RecordTV.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, na homenagem do “Domingão” Chay cantará a música “Gatinha Manhosa”. A canção foi um dos grandes hits da carreira do Tremendão.

Além da homenagem de Chay, o programa de Luciano Huck terá outras cerimônias em memória do cantor, morto na última terça-feira (22), aos 81 anos de idade.

Por conta da Copa do Mundo, o programa (que geralmente é gravado) será transmitido ao vivo. O “Domingão com Huck” entra após o jogo entre Alemanha e Espanha pelo Grupo E do campeonato. O jogo começa às 15h45.

Pelo Instagram, Chay fez uma homenagem a Erasmo no dia de sua morte, celebrando o fato de ter interpretado-o no cinema ainda em vida.

“Vai em paz, Erasmo, nosso Tremendão, tão gigante quanto gentil. Suas canções fizeram, fazem e continuarão fazendo nossa vida melhor. Obrigado! Que privilégio ter tido a oportunidade de te homenagear em vida, serei eternamente grato. Da Tijuca pro mundo, pra sempre”, escreveu o ator, na legenda.

Chay Suede celebra aniversário de 1 ano do filho caçula: “sou seu pra sempre”

O fim de semana foi de celebração na casa de Chay Suede. O ator comemorou o primeiro ano de vida de seu filho mais novo, José, ao lado de sua esposa, a também atriz Laura Neiva, além de sua família e convidados.

O momento foi compartilhado pelo casal em suas redes sociais, através dos perfis no Instagram. Além de José, Chay e Laura também são pais de Maria, já com 2 anos de idade. Veja aqui como foi a festinha.