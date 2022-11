“Travessia”: Namoro de Brisa e Oto vem à tona e hacker será agredido novamente

O namoro de Oto (Romulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves) em “Travessia” era um segredo para Moretti (Rodrigo Lombardi), mas o empresário vai arrumar uma maneira de descobrir detalhes sobre o relacionamento dos dois.

No capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira (24), Moretti vai colocar em ação o seu plano para descobrir quem é a namorada do hacker e para isso ele vai colocar um GPS no carro do rapaz. Na cena, o marido de Guida (Alessandra Negrini) entra no veículo de Oto e chama para uma conversa e, enquanto isso, o aparelho será colocado em um local que o hacker não possa ver.

Além disso, nos próximos capítulos da novela da Globo, Guida descobre que o marido agrediu o hacker por causa de Brisa. Tudo acontece após a descoberta do romance deles, quando Moretti afirma que o funcionário traiu sua confiança.

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) assume que tem medo de descobrir o passado de Oto (Romulo Estrela) (Divulgação/Globo)

A notícia acaba abrindo os olhos dela, que começa a investigar o passado de Moretti e Oto para tentar descobrir se há algo mais nesta história. Ela também fica atenta aos movimentos do marido, já que acredita que ele seria capaz de tirar a vida de alguém pelos negócios.

No meio desta investigação, Guida esconde a arma de Moretti, enquanto o empresário perde a linha ao ver Oto no escritório de Laís (Indira Nascimento), fazendo várias ameaças que deixam a sócia de Stenio (Alexandre Nero) bem preocupada.

Em "Travessia", Oto (Romulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves) dormem juntos (João Miguel Júnior/Globo)

Ainda nos próximos capítulos de “Travessia”, Stenio revela a Laís o que Oto fez a pedido de Moretti, por conta de uma desavença do passado com Guerra (Humberto Martins), o que explica a tensão. O advogado ainda questiona o hacker sobre se sentir ameaçado.

Não demora até Moretti partir para cima de Oto, de fato, sendo flagrado por Rudá (Guilherme Cabral), que garante a Guida que o motivo da briga foi uma mulher chamada Brisa, desconfiando ainda mais deste segredo.

