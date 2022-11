“Não vamos limpar vaso de madame”, afirmou Jojo Todynho ao falar sobre racismo

Ao participar do "Domingão com Huck", Jojo Todynho afirma que sofre preconceito o ano todo (Reprodução/Globo)

Jojo Todynho nunca escondeu sua luta contra o racismo e, sempre que consegue, a famosa leva o tema para suas redes sociais e programas de televisão, como aconteceu recentemente quando participou do “Domingão com Huck”, da TV Globo.

Durante o programa dominical da Globo, Jojo resolveu soltar o verbo e criticou quem fala sobre o tema apenas em novembro, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra: “Eu não sou negra só em novembro, eu sou negra o ano todo. Eu sofro preconceito o ano todo. Então a consciência tem que ser falada todos os dias. Nós queremos respeito”.

A cantora, que também faz parte do programa “Central da Copa”, deu um recado também para todos: “É o que eu falo pra todo mundo, pra geração que vem agora, dos meus filhos, dos meus netos: não que isso seja um problema, mas não estaremos limpando vaso de madame”, desabafou.

Para dominar ainda mais o assunto, Jojo começou a fazer aulas de linguagem sobre o povo preto para entender mais sobre representatividade. Ela pede para que todos, negros ou não, invistam no letramento racial: “Não é só pedir desculpas. Vai estudar! Se não doeu em você, não fale da dor dos outros”.

Além disso, a notícia de que Jojo Todynho vai fazer uma cirurgia bariátrica em breve entrou na lista de assuntos comentados pela famosa, que deixou claro para os telespectadores da emissora que o procedimento não vai mudar sua luta contra a gordofobia.

“Provavelmente eu vou fazer sim. Isso não vai diminuir a [minha] luta contra a gordofobia e qualquer tipo de preconceito. Preconceituosos não passarão!”, disse a cantora e apresentadora, ao conversar com Luciano Huck, no programa “Domingão com Huck”.

Chega de comparações!

Jojo Todynho, campeã da 12ª temporada de “A Fazenda”, está acompanhando a atual edição do reality show rural, mas fez um pedido inusitado aos fãs. Pelo Instagram, a famosa pediu para que parem com as comparações entre ela e Deolane Bezerra, que está em “A Fazenda 14″ e é vista como uma das possíveis finalistas do programa.

Em seu pedido, a cantora disse que gosta da influencer, mas não concorda com algumas atitudes: “Eu gosto da Deolane, mas isso não quer dizer que eu concordo com as coisas que ela faz dentro do reality. Isso não quer dizer que ela também possa ter concordado com as coisas que eu fiz lá dentro”, disse ela.

