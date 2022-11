Na roça, Kerline é alvo de mais uma ameaça em “A Fazenda 14”

Depois de brigar com Deolane Bezerra, a ex-BBB Kerline Cardoso está envolvida em mais uma briga dentro da sede de “A Fazenda 14″. A influenciadora digital virou alvo de Pétala Barreiros, que ameaçou ela mais uma vez.

A discussão ocorreu com Bia Miranda, Pétala Barreiros e Deolane Bezerra, quando elas estavam no programa ao vivo. Durante a briga, a ex-BBB chamou Bia Miranda de feia, já a influencer mexeu com a insegurança da rival e falou que ela era um Dumbo, por causa da orelha.

Pétala ameaçou Kerline e disse que aqui fora a irmã dela pega ela #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/rjg5OGD2vE — Dantas (@Dantinhas) November 24, 2022

Durante o conflito, Pétala foi defender Bia e fez uma ameaça: ”Chama minha amiga de feia para você ver. Lá fora minha irmã te pega. Eu não sou de bater não, mas minha irmã é. Lá fora você se resolve com a minha irmã”, disse a morena.

Bia está fora da roça

Pela terceira vez, Bia Miranda se tornou fazendeira dentro do reality show. Ela venceu a prova desta quarta-feira (23), que foi inspirada na Copa do Mundo.

Dependendo da sorte, a disputa foi realizada por Bárbara Borges, Bia Miranda e Moranguinho, que precisavam escolher um time entre cinza e laranja, e uma bola de futebol. Contando com a sorte, as meninas chutavam o objeto no meio do campo e um pó colorido era liberado.

Ao todo, foram sete rodadas e o placar ficou acirrado, mas Bia Miranda marcou 2 mil pontos e conquistou o chapéu. Bárbara Borges ficou em segundo lugar, marcando 1,8 mil pontos e Moranguinho em terceiro, com 1,4 mil.

LEIA TAMBÉM: Jade Picon diz que prefere evitar comentar polêmicas

"Vocês são os donos do meu destino aqui", dispara Babi para ficar no reality 🔥 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/UtyRiyCaAS — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2022

Com isso, Kerline Cardoso, Bárbara Borges e Moranguinho se enfrentam na roça e dependem da votação do público para permanecer em “A Fazenda 14″. A próxima famosa que vai deixar o reality show rural será conhecida na noite desta quinta-feira (24), durante o programa ao vivo, que é apresentado por Adriane Galisteu.

LEIA TAMBÉM: 7X0: Goleada da Espanha em Costa Rica gera diversos memes na internet; confira