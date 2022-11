‘La casa de papel’: Álex Pina tranca os ricos em um bunker de luxo em sua nova série na Netflix

Álex Pina, o criador do sucesso da Netflix em espanhol, La Casa de Papel, estendeu seu contrato de exclusividade global com o streaming, um acordo que incluirá a nova série inspirada na pandemia de covid-19.

“O fim do mundo está próximo. Mas um grupo de supermilionários tem um plano B para esse momento: um bunker de luxo, com piscina, academia, jardins e todo tipo de comodidades para poder continuar com suas vidas a salvo do apocalipse. Claro, eles terão que conviver com outros supermilionários nas mesmas circunstâncias, todos presos no subsolo”.

Uma história sobre os bunkers de luxo que floresceram durante a pandemia inspirou Álex Pina para seu próximo projeto na Netflix, agora em fase de desenvolvimento e programado para começar a ser filmado em 2023.

“É uma história muito ruim, um ótimo exercício de ironia”, diz Álex Pina em entrevista por videochamada. Ao seu lado, Diego Ávalos, vice-presidente de conteúdo da Netflix na Espanha, explica como o foco desta nova história nas emoções dos personagens foi o que eles mais gostaram. “Trancar milionários e deixar sua humanidade ou falta de humanidade sair, vai longe. Vimos como isso se conecta com o público global e confiamos cegamente no talento de Álex e Vancouver [produtor de Pina]”, completa o executivo.

Em “El bunker”, título desta série cuja primeira temporada será composta por oito episódios (e que, segundo Ávalos, tem potencial para ter mais temporadas), o apocalipse é uma desculpa. “Não é uma distopia, não tem conotações sórdidas, mas é puro entretenimento com uma grande reviravolta que não podemos contar e que muda a perspectiva do espectador”, diz Pina.

Esta será a quarta série do escritor em que seus personagens ficam presos no espaço. “Os confinamentos são muito suculentos para mim porque as paixões são liberadas”, diz ele que, além de La casa de papel, esteve por trás de títulos como Vis a vis ou El barco.

“El bunker”, é uma “grande experiência de pressão sobre as relações humanas e coloca esta colmeia de relações no fim do mundo que hoje já não é algo exótico”, explica Pina. “A ficção científica nunca esteve tão perto da vida comum. Não só por causa da guerra na Ucrânia, nunca em 70 anos houve uma sensação de cataclismo nuclear iminente tão clara como agora, a pandemia nos deixou com uma sensação muito próxima de uma crise global extrema.”

A ligação entre Álex Pina e Netflix, que foi selada em 2018 após o sucesso de La Casa de Papel na plataforma, foi recentemente renovada por mais alguns anos. O resultado dessa relação também é Sky Rojo, cuja terceira e última temporada estreia em janeiro, e Berlin, spin-off de La Casa de Papel, focada no passado do personagem interpretado por Pedro Alonso.

Conforme Ávalos avança, Berlim está no meio das filmagens, e sua estreia está prevista para 2023. A série se juntará à extensa lista de títulos de produção espanhola que a Netflix planeja lançar no próximo ano. A plataforma fechará 2022 com a estreia de 31 conteúdos (filmes, séries de ficção e programas de não ficção) produzidos em Espanha.