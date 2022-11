Jade Picon diz que prefere evitar comentar polêmicas

Tem quem rebata cada crítica que recebe e tem quem prefira apenas ouvir calado. Jade Picon faz parte do segundo time: segundo a atriz, essa é uma consequência do crescimento da fama.

“Você tem que aceitar. Não tem jeito. Não tem como ter só a parte boa das coisas. Conforme seu sucesso aumenta, ocorre a falta de privacidade. As pessoas não têm limite. Quando você acha que já viu de tudo, acontece algo novo. Ossos do ofício”, disse ela, em entrevista ao portal Gshow.

Jade começou 2022 como uma influenciadora digital que falava, principalmente, com adolescentes da Geração Z. Com a participação na 22ª temporada do “Big Brother Brasil”, acabou ganhando fama nacional, entre todas as faixas etárias.

Seu sucesso no reality show aliado ao número de seguidores nas redes sociais foi o que atraiu a produção de “Travessia”, novela das 21h da TV Globo. A ideia era lançar um novo nome da atuação através do papel de Chiara - personagem que acabou nas mãos de Jade.

“A novela está sendo a melhor experiência da minha vida em todos os quesitos. Nunca estive tão feliz e tão completa. Está sendo algo mágico! Tenho certeza que é só o começo de uma história que quero trilhar”, celebrou ela na entrevista.

Jade Picon celebra primeiro desfile na SPFW: “tô feliz demais”

O ano de 2022 tem sido um momento de virada na vida da atriz e influenciadora digital Jade Picon. Sua última conquista foram as passarelas da São Paulo Fashion Week (SPFW), no último sábado (19).

Jade foi convidada pela grife Ellus para desfilar no terceiro dia da semana de mora mais importante do país. Sua presença foi um dos destaques de toda a SPFW. Confira a história completa aqui.