Ex-global diz que Deborah Secco é “uma afronta” para quem gosta de Copa do Mundo

Deborah Secco no estúdio do "Tá na Copa" (Reprodução/@deborahsecco)

Desde que estreou como comentarista da Copa do Mundo, Deborah Secco virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e também por alguns profissionais da Globo, que buscam defender a presença da atriz na cobertura do mundial de futebol.

Mas, nem tudo são flores, além de ter seu figurino criticado, a famosa também ganhou alguns haters sobre o seu desempenho no “Tá na Copa”, programa que participa na TV a cabo, como o jornalista Thiago Asmar, que usou o Instagram para comentar sobre sua insatisfação com a escalação dela.

Em um vídeo postado no feed, o ex-contratado da TV Globo ficou nervoso ao ver Deborah Secco comentando sobre um assunto que não domina. Segundo ele, que trabalha no esporte, a Globo está sucateando o seguimento.

“O jornalismo da Globo acabou, né? Deborah Secco apresentando programa de futebol. Na boa, isso é uma afronta ao jornalismo e aos jornalistas. Primeiro, o que ela entende de futebol? Segundo, qual a história como jornalista e como apresentadora?”, disse ele.

LEIA TAMBÉM: Além de “Todas as Flores”: Conheça os novos projetos de Fabio Assunção

O ex-jornalista esportivo da Globo também atacou Jojo Todynho que está no “Central da Copa”, exibido na TV Globo: “Deborah Secco apresentando programa de futebol, Jojo Todynho comentando futebol. A gente perdeu a noção do ridículo no jornalismo esportivo”.

Deborah Secco

O desabafo termina com Thiago Asmar pedindo mais respeito: “Não tem o mínimo de respeito pelo público. Para quem gosta de futebol e Copa do Mundo, é para sentir vergonha”, concluiu.

Vale lembrar que repórter Livia Laranjeira, que trabalha na cobertura da Copa do Mundo, defendeu Deborah Secco e disse qual era o papel da atriz no programa: “Ela está ali não como uma comentarista “padrão” do canal, mas como alguém do entretenimento que foi convidada justamente para dar leveza e trazer outras perspectivas para a cobertura”.

Ela aproveitou ainda para esclarecer que os figurinos da atriz no “Tá na Copa” foram pensados: “Para quem não trabalha no meio, deixa eu explicar uma coisa: a Deborah Secco não passou a tesoura numa camisa de transmissão por conta própria. Tudo ali foi pensado. Roupa também é uma forma de comunicação”, escreveu Lívia, no Twitter.

LEIA TAMBÉM: “Não vamos limpar vaso de madame”, afirmou Jojo Todynho ao falar sobre racismo