“Defendo as causas há muito tempo”, diz Tadeu Schmidt sobre os direitos LGBTQIA+

Globo confirma que Tadeu Schmidt continua no comando do BBB (Reprodução/Globo)

Tadeu Schmidt trouxe à tona como foi descobrir que Valentina, filha do apresentador do “BBB”, é uma pessoa queer, ou seja, que não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Mas, além de falar da herdeira, ele também revelou que é um grande apoiador da causa LGBTQIA+.

Durante a entrevista dada ao “Papo de Segunda”, do canal a cabo GNT, o famoso disse que não é a favor dos direitos LGBTQIA+ por causa da filha, mas por causa da sociedade.

Valentina Schmidt assume ser uma pessoa queer (Reprodução/Instagram)

“O conservador vai falar assim: ‘Está vendo esse Tadeu? É porque a filha é ‘meio assim’, por isso é que ele fica defendendo essas coisas’. Eu já defendo todas essas causas há muito tempo, então, a minha filha, não mudou nada. É maravilhoso. Quero que ela seja feliz do jeito que ela quer”.

Durante a entrevista, o ex-apresentador do “Fantástico” disse também que nada mudou, mas que se preocupou com o preconceito: “Para mim não mudou absolutamente nada. Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela?”.

No programa, que é apresentado por Fábio Porchat, o famoso também contou o que mudou no relacionamento com ela, que fez sua revelação em junho deste ano: “Para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi. Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença”.

Segundo Tadeu, tudo aconteceu por causa das redes sociais, ou seja, ela não chamou o pai para uma conversa. No entanto, para o apresentador do “BBB”, Valentina poderia ter falado diretamente e isso não seria um problema: “A nossa sociedade vai ser muito mais feliz quando a gente nem questionar nem debater. Se a gente for parar para pensar, é uma loucura a gente estar se importando com a orientação sexual das pessoas”.

