Copa do Mundo: Gretchen posa de biquíni no Catar, vira correspondente de portal e causa alvoroço nas redes (Reprodução/Instagram (@mariagretchen) e Choquei.)

Com a chegada de Gretchen ao país sediador da Copa do Mundo deste ano, a cantora preocupou os fãs ao compartilhar uma foto de biquíni no país do Oriente Médio. No Catar, existe alguns códigos de vestimenta podendo causar penalidade às pessoas, caso sejam descumpridos.

“Aqui no Catar, tomando sol escondida, porque na rua só com muita roupa mesmo. Nada de fora”, escreveu a cantora.

Diversos internautas alertaram a famosa sobre a possibilidade de a flagrarem e a prenderem no país. “Cuidado com as leis daí”, disse um usuário da rede nos comentários. “Muita coragem, porque se eles passarem com o drone, aí já era, vai ser presa”, escreveu outro.

Além dos alertas, Gretchen também recebeu diversas críticas em relação à foto no país do Oriente Médio. Contudo, a cantora mostrou-se ciente das normas da região e rebateu aos comentários.

“Para os faladores de plantão sobre meu guarda-roupa, conheço a cultura do país há muito tempo. E jamais desrespeitaria as leis e cultura de um país. Sendo assim, continuem acompanhando cada post lendo as legendas com detalhes, ok?”, escreveu a cantora em uma publicação com foto ao lado do marido, Esdras de Souza.

Veja mais:

Chegada de Gretchen a Catar rende memes nas redes sociais

Gretchen chegou no Catar nesta terça-feira (22) e entrou para a brincadeira dos memes, como a correspondente de um portal nas redes sociais. Depois de diversas montagens realizadas com a famosa, ela resolveu aderir à posição de repórter e posou como forma de reprodução dos memes nas redes.

Após posar a caráter, diversos internautas reagiram à chegada da famosa a Catar, país onde está sendo sediada a Copa do Mundo. A famosa causou um alvoroço na internet, gerando diversos compartilhamentos.

Eu amo que a gretchen entrou na brincadeira kkkkkkkkkkkk ícone https://t.co/BsZbcYrPUO — rhamy (@xodoMeM) November 22, 2022

Hahaha Gretchen é um patrimônio do Brasil e da Internet. https://t.co/Ys5nnK4GQh — João Melo (@JoaoMariaDeMel1) November 22, 2022

Gente isso é montagem?? É a Gretchen mesmo ?? pic.twitter.com/IX2DRYTdma — rich 🇧🇷 (@rich__queiroz) November 22, 2022

Em seu Twitter, a cantora mostrou estar se divertindo com a repercussão de sua estadia no Catar, por meio dos memes. Gretchen segue replicando diversas postagens em relação à sua passagem no país.