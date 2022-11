Copa do Mundo: Brasil e Sérvia estreiam partida e memes giram internet nos primeiros minutos de jogo

A Seleção Brasileira teve sua estreia nesta quinta-feira (24), na Copa do Mundo de 2022 sediada no Catar. A partida contra a Sérvia, com início às 16h (horário de Brasília), tem movimentado as redes antes mesmo de seu início. Como de costume, os memes giraram a internet.

O jogo acontece no estádio Lusail, em Doha, no Catar. Com Tite em posição de técnico do Brasil, as transmissões nacionais ocorrem nos seguintes veículos: Na TV Globo, Galvão Bueno é responsável pela narração, por outro lado Milton Leite narra no Sportv, além dos comentaristas presentes.

Confira os memes que giraram a internet com esse primeiro momento da partida:

Goleada da Espanha na Costa Rica

A partida desta quarta-feira de ontem (23) rendeu diversos memes na internet, após a Espanha golear a Costa Rica na Copa do Mundo. A seleção espanhola venceu o jogo por 7 a 0, rendendo diversos memes nas redes sociais.

A Espanha não teve tanto esforço para ganhar da Costa Rica. Antes mesmo de acabar a partida, a seleção espanhola ainda marcou três gols para fechar o combo.

Com o resultado do jogo, o Brasil foi lembrado pelos internautas, justamente por sua história parecida lá em 2014. Mesmo quea partida entre Espanha e Costa Rica (7X0) tenha superado a goleada da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo em 2014 (7X1), o trauma ainda persiste por conta da diferença do cenário.

Além de ser sediada no Brasil, a seleção brasileira perdeu em casa por 7 a 1 na semifinal do torneio. O jogo ocorreu na Arena Mineirão, em Belo Horizonte (MG), resultando na eliminação da seleção que carrega as cores do verde e amarelo.

A partida trouxe enorme frustração que permeia até os dias de hoje. O Brasil era considerado como um dos favoritos para agregar o hexa ao título de vitórias. A seleção foi comandada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, também técnico do título do penta.

