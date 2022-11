‘Cadê o Gol?’ Brasil marca 2 gols na Sérvia e alivia torcida; confira

Richarlison marca 2 gols no final do segundo tempo (Imagem: CBF Futebol).

Aos 62 minutos de jogo entre Brasil e Sérvia, Richarlison marcou primeiro gol no time adversário. Minutos depois, o jogador travou a rede com mais um.

A partida inicial que marca a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, em Catar, tem dado o que falar nas redes sociais. Com suas bandeiras e telões ligados, os brasileiros têm se mostrado ansiosos quanto à performance da Seleção Brasileira.

A partida do Brasil contra a Sérvia, com início às 16h (horário de Brasília) nesta quinta-feira (24), tem movimentado a internet com memes e desabafos. Conforme a partida inicial se estendeu antes da marcação do primeiro ponto, o assunto ‘Cadê o Gol?’ foi levantado como um dos mais comentados até o presente momento.

O placar do jogo segue como: BRA 2 X 0 SER.

Confira reação de internautas na web com a marcação de gols:

Teve, do Richarlison, de bicicleta, coisa mais linda — Ani_ath | • 🦋 • | estudando muito (@Un__real_) November 24, 2022

RICHARLISON VOCÊ É UMA LENDA — lee! INDIGO🇧🇷 (@princejjky) November 24, 2022

GOL CARALHO QUE GOSTOSO pic.twitter.com/300ImK1PzO — 𝗲𝗺𝗶 (@emialvss) November 24, 2022

ALÔ ?? RICHARLISON????🔈🔈💥💥🔇💥💥 TÁ PODENDO FALAR 🗣🗣 OU TÁ OCUPADO METENDO GOL??? ⚽️⚽️🇧🇷💥💥ALÔ RICHARLISON??? 💥💥 — biazinha 🇧🇷 (@styleshabitl) November 24, 2022

GOL MEU DEUS EU AMO O BRASIL — bela🇧🇷 (@_ibdm_) November 24, 2022

Richarlison é foda msm n tem jeito o cara sumiu o jogo inteiro e só deu o toque do gol kkkkkkkkkkkkkkkkk — 🍀klysman| em busca do hexa (@HcMcandido_05) November 24, 2022

O primeiro gol do Brasil na Copa é dele!!!!! 🐦🐦🐦🐦🐦🐦@richarlison97 pic.twitter.com/itN9jqkJbW — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

GOL CARALHO PORRA GOL GOL GOL — Any Gabrielly (@anygabrielly) November 24, 2022

Confira alguns tweets cobrando gols enquanto placar estava 0 X 0:

CADE O GOL GENTE pic.twitter.com/YtAqqYGguW — Babi (@babi) November 24, 2022

To assim de saúde, CADE O GOL BRASIL?????? pic.twitter.com/KAQbqJ3MHz — bibi (@hooneymark) November 24, 2022

35 minutos de jogo Brasil cadê o gol cadê pic.twitter.com/qQ2qomn7CU — van 🇧🇷 (@skzhynji) November 24, 2022

cadê o gol eu to com um grito entalado na garganta desde os 5 minutos de jogo eu quero ser feliz pic.twitter.com/Fn9EV0LhzU — yuki | wednesday spoilers (@iluvmttens) November 24, 2022

O jogo acontece no estádio Lusail, em Doha, no Catar. Com Tite em posição de técnico do Brasil, as transmissões nacionais ocorrem nos seguintes veículos: Na TV Globo, Galvão Bueno é responsável pela narração, por outro lado Milton Leite narra no Sportv, além dos comentaristas presentes.

Confira os memes que giraram a internet com esse primeiro momento da partida: Copa do Mundo: Brasil e Sérvia estreiam partida e memes giram internet nos primeiros minutos de jogo