Além de “Todas as Flores”: Conheça os novos projetos de Fabio Assunção

Par romântico de Regina Casé (Zoé) em “Todas as Flores”, Fabio Assunção está entre os atores mais requisitados das produções brasileiras e comemora o retorno às novelas e séries da TV Globo.

Na novela do Globoplay, escrita por João Emanuel Carneiro, ele vive o trambiqueiro Humberto, que nasce na Gamboa, mas vira um homem muito poderoso. Porém, mesmo fazendo parte da elite carioca, o personagem segue com seus planos com a vilã, que sabe tudo sobre o seu passado e pode fazê-lo perder tudo.

Regina Casé e Fabio Assunção em cena de "Todas as Flores" (Estevam Avellar/Globo)

“O Humberto tenta dançar a música que está tocando. É desajustado, não compreende suas contradições existenciais e vai protagonizar uma série de tretas”, disse ele, que é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Além da segunda novela inédita do Globoplay, Fabio Assunção também está no elenco de “Fim”, série baseada no romance homônimo de Fernanda Torres: “Iniciamos os trabalhos em 2019 e finalizamos em 2022, com o intervalo pandêmico no meio”, explica. “É uma obra grandiosa, que retrata a amizade que prevalece sobre as diferenças”.

LEIA TAMBÉM: Na roça, Kerline é alvo de mais uma ameaça em “A Fazenda 14″

"Todas as Flores": Zoé (Regina Casé), Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) e Humberto (Fabio Assunção) (Estevam Avellar/Globo)

Longe do álcool, o famoso também celebra os trabalhos que surgiram nos últimos anos, como as séries “Desalma”, onde atuou com Cássia Kis, “Sob Pressão” e “Onde Nascem os Fortes”.

Novos capítulos de “Todas as Flores”

No novo bloco de capítulos da novela, Maíra (Sophie Charlotte) chega na fazenda da Fundação, onde será mantida à força. Sem entender, que foi alvo das armações de Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin), ela se aproxima de Jessica (Duda Batsow), que sabe o perigo que corre naquele lugar e já planeja uma fuga com Rominho (Luiz Fortes).

Química entre Caio Castro e Letícia Collin é fator determinante para sucesso do casal em "Todas as Flores" (Reprodução/Globoplay)

Enquanto isso, Zoé se encontra em um dilema entre o arrependimento pelo que fez com Maíra e a satisfação da recompensa financeira que vai receber de Vanessa.

Segundo Regina Casé, a trama ainda vai entregar muita coisa: “Todo mundo me pergunta: ‘é nessa semana que tem a virada?’. Se vocês soubessem quantas viradas ainda vem por aí… Vocês já repararam que a Zoé é uma vilã que sofre, que chora? Ela mandou a Maíra para a fazenda, mas ficou arrasada. Já repararam?”.

LEIA TAMBÉM: “Defendo as causas há muito tempo”, diz Tadeu Schmidt sobre os direitos LGBTQIA+