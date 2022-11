2X0: Vitória de Brasil em Sérvia tranquiliza torcedores, intensifica memes e rende aclamação a Richarlison

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo trouxe um misto de emoções aos brasileiros, nesta quinta-feira (24). A partida entre Brasil e Sérvia deixou os torcedores com o “coração na boca” durante a primeira fase, enquanto seleções seguiam no zero a zero. Contudo, Richarlison, mudou a rota do jogo.

O Camisa 9 da Seleção mostrou que é mais emocionante deixar a garantia da vitória para o final. Aos 62 minutos de jogo, Richarlison marcou o primeiro gol na Sérvia, emendando o segundo alguns minutos depois.

O jogo terminou com a vitória do país que traz o verde e amarelo, resultando em 2 X 0 contra a Sérvia. Para a alegria dos brasileiros, o sufoco ficou para trás neste início da competição mundial.

Placar final: BRA 2 X 0 SER.

Assista aos gols protagonizados pelo Camisa 9 da Seleção:

Primeiro gol

O gol impecável de Richarlison ao som de Dreamers? Temos; essa obra merece ser aclamada 🗣pic.twitter.com/NlnPjrF8Ye — gih⁷ proof 🐝 (@kookflowers) November 24, 2022

Segundo gol

GOLAÇO DO RICHARLISON pic.twitter.com/P8pNsC5ZO1 — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 24, 2022

Nas redes sociais, internautas aclamaram a marcação de gols de Richarlison e causaram chuvas de postagens em relação à sua performance durante partida. Confira algumas postagens:

quem é🇧🇷richarlison🇧🇷?

Para o cego, é a luz.

Para o faminto, é o pão.

Para o sedento, é a fonte de água viva.

Para o morto, é a vida.

Para o enfermo, é a cura.

Para o prisioneiro, é a liberdade.

Para o solitário, é o companheiro.

Para o viajante, é o caminho.

Para mim, é tudo. pic.twitter.com/Oj6RuNfL7O — Séries Brasil (@SeriesBrasil) November 24, 2022

Essa foto merece estar nos livros de história, obrigado Richarlison! pic.twitter.com/pNi28gsp7u — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 24, 2022

RICHARLISON MEU CORAÇÃO É SEU pic.twitter.com/ucM7xFioMe — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 24, 2022

QUE GOLAÇO!! ALGUÉM AVISA QUE O MOMENTO É ESSE GOL FEITO COM UMA BICECLETINHA FEITO PELO RICHARLISONpic.twitter.com/6oiHl6XsAY — thay⁷ do mimi៹ (@jktwrry) November 24, 2022

Memes durante corrida contra o tempo

A partida inicial que marcou a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, em Catar, movimentou as arestas das redes sociais. Com suas bandeiras e telões ligados, os brasileiros se revelaram bem ansiosos quanto à performance da Seleção Brasileira.

A partida do Brasil contra a Sérvia, que reve início às 16h (horário de Brasília) nesta quinta-feira (24), gerou memes e desabafos por parte do público.

Conforme a partida inicial se estendeu antes da marcação do primeiro ponto, o assunto ‘Cadê o Gol?’ foi levantado como um dos mais comentados da rede.

O jogo aconteceu no estádio Lusail, em Doha, no Catar. Com Tite em posição de técnico do Brasil, as transmissões nacionais ocorreram nos seguintes veículos: Na TV Globo, Galvão Bueno é responsável pela narração, por outro lado Milton Leite narra no Sportv, além dos comentaristas presentes.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

Segundo jogo da Seleção:

28/11 - Brasil x Suíça - 13h do horário de Brasília.

O segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar, ocorre no dia 28 de novembro, em uma segunda-feira, às 13h no horário de Brasília, no Estádio 974. O Brasil enfrentará a Suíça.

Terceiro jogo da Seleção:

02/12 - Camarões x Brasil - 16h do horário de Brasília.

O segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar, ocorre no dia 2 de dezembro, em uma sexta-feira, às 13h no horário de Brasília, no Estádio Nacional de Lusail. O Brasil enfrentará o Camarões.