Você consegue imaginar Titanic sem Leonardo DiCaprio como Jack?

Leonardo DiCaprio é Jack Dawson, Jack Dawson é Leonardo DiCaprio, fatos são fatos. Mas James Cameron revelou recentemente que a atitude de jovem ator em ascensão de DiCaprio quase lhe custou o papel que o tornou uma estrela de cinema.

Titanic foi uma grande aposta em 1995, quando Cameron procurava escalar seus amantes condenados à morte. Ele havia considerado Gwyneth Paltrow para Rose, até conhecer Kate Winslet, que era “fantástica”. DiCaprio, enquanto isso, estava no topo ou perto do topo da lista de Jack.

“Houve uma reunião com Leo e depois houve um teste de tela com ele”, disse Cameron recentemente à GQ. “A reunião foi engraçada porque eu estava sentado na minha sala de conferências, esperando para conhecer um ator. E eu olho em volta, e todas as mulheres em todo o escritório esavam na reunião por algum motivo. Uma produtora executiva também. Ok, tudo bem, mas nosso contador? Todos queriam conhecer Leo. Foi histérico. Olhei em volta e disse: ‘Acho que já sei a resposta para a pergunta aqui’”, conta o cineasta.

Enquanto todos (incluindo o contador) ficaram encantados com DiCaprio, Cameron queria ter certeza de que ele e Winslet teriam o tipo de química que poderia vender o desenho de figuras nuas. DiCaprio voltou, pensando que ia conhecer sua pretensa protagonista, apenas para descobrir que Cameron o esperava.

Cameron diz que DiCaprio lhe disse: “Ah, eu não leio”. Foi quando Cameron apertou a mão do galã em ascensão e disse: “Bem, obrigado por ter vindo”. De acordo com o diretor, um chocado DiCaprio respondeu: “Espere, espere, espere, se eu não ler, não consigo o papel. Simples assim?”.

Cameron diz que explicou a DiCaprio que Titanic era “um filme gigante que vai levar dois anos da minha vida, e você terá que fazer outras cinco coisas enquanto eu estiver fazendo a pós-produção. Foda-se tomando a decisão errada no elenco. Então você vai ler ou não vai conseguir o papel”.

DiCaprio engoliu e arrastou sua franja para o teste de tela onde, Cameron diz, “c ada grama de todo o seu ser era totalmente negativa até que eu disse ‘Ação’ e então ele se transformou em Jack. E Kate apenas se iluminou e eles entraram nessa coisa toda e ele interpretou a cena. Nuvens escuras se abriram, um raio de sol desceu e iluminou Jack. Eu fiquei tipo, ‘Tudo bem, ele é o cara ’”.

E o resto é história nós já sabemos e Céline Dion começa até a cantar.