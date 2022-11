“Travessia”: Brisa não confia em Oto, mas é por isso que ela namorar o hacker

O namoro de Brisa (Lucy Alves) e Oto (Romulo Estrela) finalmente começou, mas a protagonista de “Travessia” não está totalmente segura de seu futuro com o funcionário de Moretti (Rodrigo Lombardi).

No capítulo desta quarta-feira (23), a maranhense vai mostrar que segue desconfiada do passado do hacker e, ao receber a visita de Tininha (Camila Rocha), que deixou Mandacaru para conhecer o Rio de Janeiro e saber como anda a vida da amiga, ela vai desabafar.

Em uma conversa, Brisa vai acabar falando sobre o novo namorado: “A gente tá se acertando muito, Tininha...”, revelará ela, ao ser questionada pela amiga.

Tininha (Camila Rocha) deixa o Maranhão e vai visitar Brisa (Lucy Alves) em "Travessia" (Divulgação/Globo)

Em seguida, a maranhense pergunta se Brisa já sabe o que o personagem de “Travessia” fez de errado e ela responde que não: “Eu também parei de perguntar”, afirma a mãe de Tonho (Vicente Alvite).

A protagonista da novela de Gloria Perez também revela que tem medo da verdade: “Eu tenho medo de ouvir! Eu tô feliz, Tininha... tô me sentindo feliz. Tô precisando demais me sentir feliz”.

Romulo Estrela em outro programa da Globo

Falando do novo namorado de Brisa, o ator Romulo Estrela foi um dos entrevistados de Pedro Bial. Na última terça-feira (21), o famoso esteve no “Conversa com Bial”, onde falou sobre a novela e a vida pessoal.

Romulo Estrela e Pedro Bial conversam em programa da Globo (Divulgação/Globo)

“Eu sou a favor da tecnologia, acho que ela é fundamental para o desenvolvimento da espécie, não podemos olhar para ela e achar que ela é uma vilã. Acho que o que não temos ainda é uma legislação que acompanhe o avanço da tecnologia como deveria, acho que tem uma coisa que podemos fazer como usuários que é checar as informações e entender de onde estão vindo”, disse o ator.

Nascido em São Luis do Maranhão, o ator também reviveu alguns momentos da infância e falou sobre as gravações de “Travessia” na cidade.

