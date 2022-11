Roça de “A Fazenda 14” é marcada por briga e confusão de Pétala Barreiros

Deolane Bezerra não é a única participante de “A Fazenda 14″ que gosta de uma boa discussão. Nesta terça-feira (22), dia de formação de roça, Moranguinho também mostrou que não é de levar desaforo para casa falou tudo que pensa de André Mariano.

Ao vivo, a esposa do cantor Naldo colocou a saída do famoso do grupo A mais uma vez em discussão. Tudo aconteceu quando ele resolveu votar com os membros do grupo B para colocar a dançarina na berlinda do reality show: “A gente já falou muito sobre isso aqui, tive oportunidade de explicar diversas vezes, até por uma questão de possibilidades, meu voto hoje também vai na Morango”, afirmou ele.

Ao ser questionada por Adriane Galisteu, ela disse que não ficou surpresa, mas decidiu falar sobre o ex-aliado, chegando a chamá-lo de manipulador: “Eu não vou falar nada porque o público está vendo tudo, está vendo com quem ele janta, com quem ele almoça, com quem ele passa o dia todo, as conversas. Hoje está muito claro que ele fez até agora realmente foi o jogo”, desabafou ela, afirmando que André enganou todos os participantes.

LEIA TAMBÉM: Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estreia nas passarelas da SPFW

Ela está perdida no jogo?

Pétala Barreiros já está perdida no reality show da Record TV. Na noite desta terça-feira (22), a amiga de Deolane Bezerra se confundiu e criou um pequeno problema para suas aliadas.

Ao vivo, a famosa precisou ler rapidamente os dois poderes do lampião e acabou entregando o preto para Bia Miranda e acabou ficando com o verde, situação que deixou André Mariano fora da eliminação.

Bia teve que imunizar um peão da baia e escolheu o André para se livrar da berlinda! 😳 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/NXRT3gVtbb — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2022

No entanto, o poder dado para a neta postiça de Gretchen dizia para imunizar um peão da baia e não que ela estaria imune e ela precisou escolher um dos rivais do grupo B. Sem muitas escolhas, ela optou por salvar André, justificando que Kerline Cardoso, nunca foi para uma roça e fica se esquivando no jogo. Ao perceber que fez algo errado, Pétala Barreiros pediu para trocar os poderes, algo que é proibido e foi alertada pela produção de “A Fazenda 14″.

Com isso, a roça foi formada por Bárbara Borges, indicada por Deolane Bezerra, Moranguinho, Kerline e Bia Miranda. Além disso, a ex-BBB está vetada da prova do fazendeiro e não poderá concorrer pela imunidade.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho mostra seu lado comentarista e fala sobre Neymar na Copa do Mundo