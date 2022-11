Patrícia Poeta escolheu este destino para aproveitar os dias longe do “Encontro”

Desde que assumiu o “Encontro”, Patrícia Poeta não tem um dia de folga, algo que incomodava os fãs da apresentadora e do matinal, mas a famosa ganhou um descanso com a chegada da Copa do Mundo, que tirou o seu programa do ar, pelo menos por uma semana.

Como a previsão de retorno aos estúdios da Globo está apenas para o dia 28 de novembro, na próxima semana, a jornalista arrumou as malas e viajou para Fernando de Noronha, onde está acompanhando a seleção de futebol e também aproveitando alguns dias de sol.

Em seu Instagram, Patrícia Poeta mostrou aos fãs que segue mantendo a boa forma e também as belezas da ilha. Na postagem, ela apareceu usando um maiô estampado e aproveitando a praia. Além disso, a famosa não escondeu de ninguém onde estava e legendou com um “hello, Noronha! Vim te ver”.

Os fãs também aproveitaram o momento fora dos estúdios do “Encontro” para elogiar. Nos comentários, eles chamaram Patrícia de “maravilhosa” e afirmaram que ela é “dona da beleza”.

“Encontro” fora do ar

Nesta semana, o “Encontro com Patrícia Poeta” só foi exibido na segunda-feira (21), quando entrou mais cedo por causa dos jogos da Copa do Mundo, e até a próxima semana ele ficará fora do ar.

O programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares deve retornar na segunda-feira (28) e, depois, só deixará a programação dependendo da grade dos jogos, como aconteceu nesta segunda-feira.

Horários flexíveis

Por conta da Copa do Mundo do Catar, a Globo está com uma grade flexível e nesta primeira fase, que começou na segunda-feira (21), os jogos estão sendo exibidos em diversos horários. Diariamente, as partidas acontecem às 7 horas, 10 horas, 13 horas e 16 horas, mudando algumas atrações do canal.

Já na terceira rodada dos jogos conta com menos times e, por isso, haverá apenas duas partidas por dia, que serão transmitidas às 12 horas e às 16 horas.

