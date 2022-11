Neusa Borges revela se está chateada com Gloria Perez, autora de “Travessia”

Neusa Borges fala como é sua relação com Gloria Perez, autora de "Travessia" (Zé Paulo Cardeal/Globo)

No ar em “Encantado’s”, série do Globoplay, onde interpreta a Tia Ambrosia, a atriz Neusa Borges desmentiu os boatos de que estaria chateada com Gloria Perez por não ser convidada para trabalhar na novela “Travessia”.

Ao desabafar, a famosa disse que não é a melhor amiga da autora e explicou o sumiço: “Acham que eu sou a melhor amiga da Gloria e vice-versa. Não sei e nunca soube onde ela mora. Ela me convidava para trabalhar, mas, ultimamente, não tem mais feito isso. Não fui chamada para ‘Travessia’ nem para ‘A Força do Querer’. Talvez, tenha cansado da minha interpretação, e está tudo certo”.

Em seguida, a veterana disse que não se sente excluída e que sempre será grata por tudo que a autora da Globo fez: “A Gloria é e sempre será a minha glória. Tenho imensa gratidão por ela, por Jayme Monjardim e por Marcos Schechtman”.

Neusa Borges também falou que não está passando fome e que projetos seguem aparecendo (João Cotta/Globo)

Ela também voltou a ser alvo de boatos envolvendo sua vida financeira e resolveu rasgar o verbo e negar qualquer informação de que esteja passando fome.Segundo a atriz de 80 anos, ela não passa necessidades e mora muito bem.

“Odeio essa coisa de que ‘a Neusa está passando fome’, ‘a Neusa está na miséria’, porque não é verdade. Sou aposentada, tenho uma pensão, vivo em um belíssimo apartamento em Salvador”, disse ela.

A famosa, que conta com 65 anos de profissão, disse ainda que todos os anos passa uma temporadas de meses no Rio de Janeiro. No desabafo, Neusa classificou os boatos como “horrorosos” e afirma ainda que a fase mais difícil aconteceu há dez anos.

LEIA TAMBÉM: Foto revela como será a nova personagem de Bella Campos na Globo

“Sofri dois acidentes vasculares cerebrais e fiquei uns cinco anos sem trabalhar direito. Claro que faltava dinheiro para comprar remédios, porque as medicações são caras neste país. Porém, nunca estive na miséria”, reforçou a famosa.

Na série "Encantado's", Neusa Borges é Tia Ambrosia Na série "Encantado's", Neusa Borges é Tia Ambrosia (Rafaela Cassiano/Globo)

Neusa Borges no Globoplay

A atriz Neusa Borges está muito feliz com seu novo trabalho no streaming. Segundo ela, o convite para participar da nova produção, com a direção de Henrique Sauer e roteiro assinado por Renata Andrade e Thais Pontes, é algo que fica para a história.

“É um projeto maravilhoso e histórico na emissora. Uma trama alegre e leve sobre pessoas pretas. A minha personagem é uma mulher de muita luta, amor e sabedoria”, contou ela, que vive a Tia Ambrosia, uma caixa do supermercado dos irmãos Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luis Miranda), em “Encantado’s”.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho assume bronca com Deolane Bezerra: “Parem de me comparar”