Meghan Markle e Príncipe Harry receberão prêmio e polêmica é gerada

Meghan Markle e o príncipe Harry serão homenageados “por fazerem uma mudança”. O duque e a duquesa de Sussex receberão o prêmio Robert F. Kennedy Ripple of Hope no próximo mês, e Kerry Kennedy, uma das filhas de Robert Kennedy e presidente da fundação, explicou por que a organização sem fins lucrativos de direitos humanos escolheu o casal para o prestigioso prêmio.

Em entrevista ao Daily Telegraph, Kerry disse que o príncipe Harry e Meghan exemplificaram a “coragem moral” contra a injustiça que seu pai pediu em seu discurso Ripple of Hope na City University, 50 anos atrás, quando o apartheid reinou.

“Quando meu pai foi para a África do Sul em 1966, ele falou para uma plateia branca e disse que o problema dessa geração é falar de justiça racial. Ele também falou de coragem moral, dizendo que poucos teriam coragem de questionar seus colegas, familiares e sua comunidade sobre a estrutura de poder que mantinham”, disse Kerry.

Kerry assegurou que “isso é o que Meghan Markle e o príncipe Harry fizeram. Eles foram à instituição mais antiga da história do Reino Unido e disseram a eles o que estavam fazendo de errado, que eles não poderiam seguir com o racismo estrutural dentro da monarquia ”.

Kerry também elogiou que se considerou que o duque e a duquesa de Sussex enviaram à Casa de Windsor a mensagem “de que não podiam manter um mal-entendido sobre saúde mental” e que isso significaria que “se fizessem isso haveria consequências, que seriam condenados ao ostracismo, perderiam sua família, sua posição dentro dessa estrutura”.

Kennedy também considerou que as pessoas culparam os Sussex por isso, e foi mais longe ao considerar que os ex-membros da realeza “têm sido heroicos em dar este passo”.

Em outubro, a Robert F. Kennedy Human Rights anunciou que Harry e Meghan foram os destinatários do Ripple of Hope deste ano por seu trabalho em justiça racial, saúde mental e outras ações de impacto social por meio de sua Fundação Archewell.

Os destinatários anteriores do prêmio incluem o Dr. Anthony Fauci, Colin Kaepernick, Nancy Pelosi, o ex-presidente Barack Obama e o atual presidente Joe Biden.

O prêmio, no entanto, tem gerado polêmica por parte da família real e especialistas da realeza. O comentarista Piers Morgan, publicou no The Sun que isso só podia ser uma piada e que “é difícil imaginar duas figuras públicas menos heróicas na história moderna do que o duque e a duquesa de Sussex, um par de pequenos gananciosos que abandonaram o dever rea l e, no caso de Harry, seu país, para tosquiar seus títulos por gazilhões para os maiores lances comerciais”, escreveu.

Harry e Meghan devem participar da gala anual Ripple of Hope em Nova York em 6 de dezembro.

Série do duque e da duquesa de Sussex tem data de estreia anunciada

A princípio, acreditava-se que a série documental que Meghan e Harry gravaram como parte de seu acordo de colaboração com a Netflix seria adiada devido à polêmica causada pela última temporada da série ‘The Crown’ ao revisitar alguns dos piores escândalos da monarquia britânica.

No entanto, parece que o projeto finalmente será lançado na plataforma de streaming antes do final do ano: em 8 de dezembro, segundo o portal Page Six.

Segundo Meghan, através das câmeras ela tentará mostrar a parte de sua vida que estava escondida até agora, principalmente sobre sua história de amor com o príncipe Harry.

De qualquer forma, a série documental chega a um momento muito delicado, marcado pela morte de Elizabeth II em setembro passado.

Os nervos, especialmente em torno da família real britânica, estão à flor da pele e Harry e Meghan estão bem cientes disso. Várias fontes garantem que passaram os últimos dias revisando todo o material e suavizando até a “linguagem mais básica” para não ferir sensibilidades no Reino Unido.