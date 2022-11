Jojo Todynho assume bronca com Deolane Bezerra: “Parem de me comparar”

Jojo Todynho, campeã da 12ª temporada de “A Fazenda”, está acompanhando a atual edição do reality show rural, mas fez um pedido inusitado aos fãs.

Nesta terça-feira (22), a famosa usou o Instagram para pedir aos seus seguidores pararem com as comparações entre ela e Deolane Bezerra, que está em “A Fazenda 14″ e é vista como uma das possíveis finalistas do programa.

Em seu pedido, a cantora disse que gosta da influencer, mas não concorda com algumas atitudes: “Eu gosto da Deolane, mas isso não quer dizer que eu concordo com as coisas que ela faz dentro do reality. Isso não quer dizer que ela também possa ter concordado com as coisas que eu fiz lá dentro”, começou ela.

Em seguida, Jojo explicou aos seguidores que dentro do programa cada famoso cria uma estratégia para chegar até a final: “Correto, cada um constrói sua história. Eu fiz minha história, ela está fazendo a história dela, por favor, parem de me comparar, parem de comparar ela, parem de comparar fulano e ciclano, cada um tem a sua trajetória”.

No meio do desabafo, Jojo, que atualmente está no “Central da Copa”, na Globo, pediu para que pararem de marcar ela em postagens a respeito de Deolane Bezerra e concluiu que essa é uma atitude muito chata das pessoas.

Jojo torceu para Deolane

Pelas redes sociais, Jojo Todynho não escondeu sua felicidade ao saber da confirmação da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra em “A Fazenda 14″. Em um vídeo, postado pela viúva de MC Kevin antes de entrar no programa, a famosa comentou com emojis de coração, que indicaram que iria torcer para ela.

Em "A Fazenda 14", Deolane Bezerra bateu em Kerline (Reprodução/Record TV)

Além dela, os fãs de Deolane Bezerra pediram para ela ser a Jojo Todynho da nova temporada de “A Fazenda”. Uma outra seguidora da influencer escreveu: “Já tem a benção da mãe”.

A postagem de confirmação de Deolane também foi vista e comentada por Rico Melquíades, vencedor da 13ª edição do reality show rural, que pediu para ela trazer o entretenimento que o programa merece. Outros famosos, como Pabllo Vittar, Raíssa Barbosa, Carlinhos Maia, Gabi Martins, Nicole Bahls também celebraram o anúncio.

