Foto revela como será a nova personagem de Bella Campos na Globo

Bella Campos ficou conhecida do público ao interpretar Muda no remake de “Pantanal” e, com o sucesso da novela de Bruno Luperi, a atriz conquistou um novo personagem na Globo, que será visto apenas em 2023.

Diferente da forasteira da novela rural, no novo folhetim, chamado “Vai na Fé', ela interpreta Jenifer Daiane, que é a filha mais velha de Sol (Sheron Menezzes), protagonista da trama. Por enquanto, ela não é nada vingativa, mas é uma jovem que sonha em ser advogada.

Logo no início de “Vai na Fé”, Jenifer entra em uma faculdade prestigiada com bolsa de estudos, um grande orgulho para toda a família. Lá, ela vai conhecer um mundo diferente e se sentir desconfortável em alguns momentos e situações.

Atriz Bella Campos vive Jenifer na novela "Vai na Fé", que estreia em janeiro de 2023 (Divulgação/Globo)

Aos poucos, porém, Jenifer encontra sua turma. Ela vai se mostrar firme em seus posicionamentos, mas também é capaz de ouvir os demais e entender que há outras perspectivas.

A personagem de Bella Campos também levará assuntos importantes para a nova novela das 19 horas, que vai substituir “Cara e Coragem”, como o feminismo. Na trama, ela é feminista e ativista e fica indignada com a apatia do pai Carlão (Che Mois) frente às tarefas domésticas dentro da casa da família no subúrbio do Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Brisa não confia em Oto, mas é por isso que ela namorar o hacker

Com estreia prevista para janeiro, “Vai na Fé” é uma novela escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Paulo Silvestrini. O elenco conta com atores consagrados, como Mel Maia, Carolina Dieckmann, José Loreto, Emilio Dantas, Renata Sorrah, Claudia Ohana, Jean Paulo, Regiane Alves, Samuel de Asis e José Carlos Machado, entre outros famosos.

Bella Campos interpreta Muda no remake da novela "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Globo quer um novo público

Para atrair as atenções para a nova trama das 19 horas, a Globo está de olho nos evangélicos, que atualmente seguem assistindo as novelas da Record TV. Uma das principais mudanças é colocar quadros e temas em programas que já existem que envolvam os religiosos.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do R7, uma das táticas foi criar um quadro de música gospel no “Altas Horas”. Além disso, a emissora pode chamar cada vez mais bandas conhecidas para cantar nos programas da casa, como o “Encontro”.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho assume bronca com Deolane Bezerra: “Parem de me comparar”