Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estreia nas passarelas da SPFW

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso podem morrer de orgulho: Bless, um dos filhos do casal, tem apenas 7 anos de idade, mas já pode dizer que fez sua estreia nas grandes passarelas da moda.

E não foi em qualquer uma: o filho do meio do casal de atores foi convidado para participar da São Paulo Fashion Week (SPFW), pela grife Dendezeiro, marca baiana da semana de moda mais importante do país.

Bless caminhou ao lado de Kevin David, diretor de imagem e empresário amigo da família. Não à toa, o casal explodiu de orgulho nas postagens das redes sociais.

“Um dia 20 de novembro de muitas emoções! Eu poderia falar sobre dor, mas escolhi falar sobre potência nesse dia da consciência negra. E não tem como falar de potência sem falar dos meus filhos, hoje, especialmente do meu filho Bless, que fez sua estreia nas passarelas junto com o tio Kevin David, que deu todo o apoio a ele!”, disse Gio, pelo Instagram.

Ela ainda lembrou a força de representatividade que o gesto teve, ao ser realizado no Dia da Consciência Negra. “Foi lindo! Meu filho desfilou na São Paulo Fashion Week, meu Deus! E que importante e potente foi o Bless estrear com a DND Dendezeiro, essa marca baiana que nasceu em Salvador e que trouxe para o seu também primeiro desfile da São Paulo Fashion Week modelos pretos e indígenas. ‘Ruas do Brasil’, trouxe como inspiração profissões, profissionais e personagens tão invisibilizados e, ao mesmo tempo, tão potentes e que são a cara do nosso país”, continuou.

Bruno também fez as vezes de papai coruja ao apreciar o feito do filho. “Meu filho é ARTE. Sua vida é uma grande estreia. Ele brilha. Desfila. Faz rap. Desenha. Brinca. É um menino e é um rei. Ontem, Dia da Consciência Negra, Bless brincou de ser modelo e estreou na passarela da São Paulo Fashion Week”, comemorou.

“E foi lindo. Tão lindo quanto o seu olhar. Para nós como pais, foi o momento de colocar todo nosso lado coruja pra fora. Ver nosso menino desfilando, a plateia aplaudindo, gritando e ele sentindo todo o amor, toda a beleza e toda grandiosidade que ele transmite”, elogiou o ator.

Por este vídeo, é possível ouvir o ator gritando para o filho, emocionadíssimo:

esse vídeo é simplesmente perfeito com o bless desfilando e a giovanna e o bruno gritando no fundo 🤎 pic.twitter.com/ef62NRmXri — madu🌼 (@whymadu) November 21, 2022

