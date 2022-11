Deborah Secco ganha apoio após usar figurino polêmico na Copa do Mundo

O figurino de Deborah Secco no “Tá na Copa” foi um dos assuntos mais comentados desde o começo da Copa do Mundo e, mesmo recebendo críticas de alguns anônimos, a famosa também foi apoiada por pessoas que fazem parte do programa do SporTV.

A repórter Livia Laranjeira elogiou a atriz, que vive sua primeira experiência no esporte, e explicou a escolha da roupa: ‘Pra quem não trabalha no meio, deixa eu explicar uma coisa: a Deborah Secco não passou a tesoura numa camisa de transmissão por conta própria. Tudo ali foi pensado. Roupa também é uma forma de comunicação”, escreveu Lívia, no Twitter.

No SporTV, Deborah Secco terá sua primeira experiência em uma programa durante a Copa do Mundo (João Miguel Júnior/Globo)

A repórter também explicou para a audiência qual o papel de Deborah Secco no programa da Copa do Catar: “O figurino dela é adequado porque ela está ali não como uma comentarista “padrão” do canal, mas como alguém do entretenimento que foi convidada justamente para dar leveza e trazer outras perspectivas para a cobertura”.

Quem também saiu em defesa da atriz foi o estilista Erick Maia, que usou as redes sociais para alfinetar quem tem criticado as roupas da atriz no “Tá na Copa”. Em uma postagem ele disse: “Deve ser horrível odiar a Deborah e não poder chamá-la de feia”, disparou ele, que é responsável, junto com outro profissional da Globo, pelos figurinos.

Magno Navarro, Aloísio Chulapa, Deborah Secco e Igor Rodrigues estão à frente do "Tá Na Copa", durante a Copa do Mundo de 2022 (João Miguel Júnior/Globo)

A atriz Maria Ribeiro também elogiou Deborah e ainda disse que o figurino é uma forma de protesto: “A gente tá vendo a Copa do Mundo num país como o Qatar, torcendo pra um jogador que apoiava um sujeito misógino, racista e homofóbico, e a questão é a roupa da Deborah? Pois eu tô achando o máximo”, postou a famosa.

A roupa em questão

Para quem não acompanhou, Deborah Secco chamou a atenção ao aparecer no estúdio do programa com uma camisa curta em formato cropped e uma calça com a calcinha aparente.

No meio do furacão, a atriz disse que não liga para as críticas: “Vou continuar comentando a Copa do Mundo do meu jeitinho, aprendendo com vocês, vibrando, rindo e me divertindo. Isso é Copa, isso é aproveitar ao máximo!!!”, escreveu em seu Twitter.

