“Travessia”: Foi desta maneira que Guerra saiu da maternidade com Chiara

Em “Travessia”, Guerra (Humberto Martins) é visto pela audiência como o pai adotivo de Chiara (Jade Picon), que perdeu a mãe, Débora (Grazi Massafera), minutos antes de nascer.

Mas, este acontecimento também fez telespectador questionar como o empresário conseguiu sair da maternidade levando a filha biológica da ex-namorada e de Moretti (Rodrigo Lombardi) e a resposta virá em cenas futuras da trama.

Na cena, Cidália (Cassia Kis) descobre que a certidão de nascimento de Chiara é falsa e começa a querer entender o real motivo e descobre detalhes da história envolvendo a personagem de Jade Picon, entre eles, que o chefe fez de tudo para manter o segredo guardado a sete chaves, inclusive falsificar o documento.

Em "Travessia", Cidália (Cassia Kis) descobre segredo de Guerra (Humberto Martins) (Reprodução/Globo)

Na época, Guerra que foi chamado ao hospital por causa da morte de Débora e o nascimento de Chiara acabou levando a menina para casa e criando ela como sua herdeira. Mas, sempre teve medo de perder ela para seu maior rival, então, registrou Chiara em seu nome e não colocou o nome de Débora no documento. Com isso, Chiara não faz ideia sobre sua verdadeira mãe.

Na cena, Cidália questiona quem é Bianca Rossi, nome que está no registro de Chiara. Em seguida, Guerra responde com todas as letras que é o nome da mãe da jovem e rapidamente ela identifica o crime: “Você falsificou a certidão de nascimento da menina?”, pergunta ela, chocada.

Gloria Perez e Cássia Kis nos bastidores de "Travessia" (Divulgação/Globo)

Confrontado pela personagem de Cássia Kis, o empresário de “Travessia” decide encerrar a conversa: “Eu disse a você que não tinha lebre nenhuma a levantar, não disse? Pois é, não tem”, rebate o empresário.

A novela “Travessia” conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Grazi Massafera, Cássia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Romulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

