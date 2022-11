“Queria meus filhos”: Andressa Urach desabafa após surto psicótico e fim do casamento

A ex-modelo e influenciadora Andressa Urach usou suas redes digitais nesta segunda-feira para falar sobre o surto psicótico que a fez ficar internada e culminou com o fim de seu casamento com Thiago Lopes.

Bastante emocionada e chegando a chorar em alguns momentos, ela disse que é difícil ver seu sonho de ter uma família se desfazendo. " Quem leu o meu livro, sabe que eu sempre sonhei em ter uma família. Eu amo muito meu marido, minha sogra foi muito útil no tempo que ela cuidou do Leon para mim, eu sou grata. E ver tudo se desfazendo é bem difícil”, disse.

Hospedada na casa de sua mãe, Andressa que queria muito estar ao lado do marido e dos dois filhos em sua casa, que fica na cidade de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul.

“Estava olhando para a minha casa, e é tudo ilusão. Você trabalha, trabalha, conquista, mas se morre, não leva nada. Queria estar morando em Arroio do Meio [no Rio Grande do Sul], com o meu marido, meus filhos.”

DIVÓRCIO

Desde que teve o surto psicótico, seu marido anunciou que iria pedir o divórcio e iria lutar pela guarda do filho.

“Eu parei para refletir, hoje é aniversário da minha mãe, e eu e meu ex-marido estaríamos completando dois anos de casamento. Ele quer se divorciar, e eu estou aqui pensando na vida, no quanto eu queria estar com o Leon”, completou.

Modelo Andressa Urach, marido e filho (Reprodução/Instagram)

SURTO

Andressa Urach foi internada no Rio Grande do Sul com surto psicótico no qual, segundo seu ex-marido, colocou a vida do próprio filho em risco. “Foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon, a minha e a da minha mãe em risco. Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac. Que o sangue e o sacrifício no altar. Não teve outra opção, eu tive que chamar o SAMU e a polícia para solucionar essa solução”, alegou.

No mesmo vídeo, ele anunciou a separação do casal. “Com o borderline já era difícil, agora fica inviável o relacionamento social e até o casamento, por isso, eu estou entrando com o pedido de divórcio e a guarda do Leon”, afirmou.