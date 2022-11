Jojo Todynho mostra seu lado comentarista e fala sobre Neymar na Copa do Mundo

Jojo Todynho já está fazendo os seus comentários sobre os jogos da Copa do Mundo no “Central da Copa”, programa que participa ao vivo, após o “Jornal da Globo”. Mas, antes de assumir seu espaço falando sobre esporte, a famosa revelou o que espera de Neymar.

Em entrevista ao site Extra, a cantora disse que é amiga do jogador e que torce muito por ele e pela seleção brasileira: “A Copa do Mundo é aquele momento de união. Todo mundo vibra junto e, neste ano, eu estou na esperança de que esse hexa vai vir, em nome de Jesus. Neymar Junior, meu amigo, é uma pessoa maravilhosa. Não vai decepcionar”.

LEIA TAMBÉM: Famosos lamentam morte de Erasmo Carlos, ícone da Jovem Guarda

Ao lado de Alex Escobar, a famosa não está no programa para falar sério, mas para levar ao público uma visão bem-humorada das partidas: “Eu fiquei com medo, não queria tomar o lugar de ninguém. Mas me garantiram que todo mundo do esporte estará trabalhando e que meu papel era o entretenimento”, disse a famosa.

Jojo Todynho também falou sobre preconceito e disse que está focada no trabalho e não na opinião dos outros: “Enquanto as pessoas estão preocupadas com a minha cor, o meu peso e o meu jeito de ser, eu continuo trabalhando e a minha vida segue. Quando só tinha angu dentro da casa da minha avó, ninguém bateu lá na porta e perguntou se precisava de leite e açúcar”.

A cantora também falou que não vive de status, mesmo morando em um apartamento luxuoso: “Quando fui procurar casa para comprar em 2019, vi uma lindona, de R$ 1 milhão e pouco. Depois, fiquei pensando: “Pra que eu vou dar tanto dinheiro numa casa na Barra, com IPTU caríssimo?”. Passaram-se uns meses e achei uma outra maravilhosa, com mais de mil metros quadrados. Agora, estou construindo um deck, ajustando”.

LEIA TAMBÉM: Erasmo Carlos morre aos 81 anos no Rio de Janeiro; o músico estava internado