Famosos lamentam morte de Erasmo Carlos, ícone da Jovem Guarda

A morte do cantor Erasmo Carlos nesta terça-feira (22) mexeu com a classe artística brasileira. Diversos famosos, entre cantores, atores, influenciadores e até mesmo políticos se comoveram com o falecimento do eterno Tremendão.

“Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente”, escreveu o presidente eleito Lula, através de sua conta oficial no Twitter.

Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão em nossas lembranças e na trilha sonora de nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos. — Lula (@LulaOficial) November 22, 2022

“Erasmo Carlos, gente! Que tristeza! Tive lindos momentos ao lado dele. Sempre foi um cara bacana comigo. E com a música! Ele era muito amor”, postou o cantor e apresentador Thunderbird, famoso pelos seus tempos de MTV.

Erasmo Carlos, gente!

Que tristeza!

Tive lindos momentos ao lado dele.

Sempre foi um cara bacana comigo.

E com a música!

Ele era muito amor. pic.twitter.com/pl5XHLE9Xx — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) November 22, 2022

“Uma tristeza a partida do Erasmo Carlos, o eterno Tremendão. As despedidas são sempre difíceis, mas além da saudade, ficará o legado desse grande artista. Nosso gigante gentil…”, disse o cantor Djavan.

“Agora eu choro só, sem ter você aqui’ Perdemos Erasmo, este ‘belo rapaz’. Nosso Tremendão! Quanta tristeza!”, postou a cantora Maria Bethânia, com quem ele já havia colaborado diversas vezes - talvez, a mais famosa na música “As Canções que Você Fez pra Mim”.

“Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades”, lamentou o produtor Boninho, responsável pelo “Big Brother Brasil”.

“Perdemos hoje um dos gigantes da música brasileira. Vá em paz, Erasmo Carlos. Que Deus conforte a família e os amigos”, escreveu o deputado federal Marcelo Freixo (PSB/RJ).

Perdemos hoje um dos gigantes da música brasileira. Vá em paz, Erasmo Carlos. Que Deus conforte a família e os amigos. pic.twitter.com/K0mKIlYqZZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 22, 2022

Em sua última postagem, feita na sexta-feira (18), Erasmo celebrou sua vitória no Grammy Latino. Os fãs passaram a utilizar o post para lamentar a morte do cantor nos comentários.

Ele havia conquistado o prêmio de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa pelo álbum “O Futuro Pertence À… Jovem Guarda”, durante a cerimônia realizada na última quinta-feira (17).

“É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, esse Grammy é o reconhecimento do nosso trabalho. O Futuro Pertence à Jovem Guarda!”, celebrou.

Erasmo Carlos foi um dos ícones do movimento cultural conhecido como Jovem Guarda, que teve seu auge durante os anos 1960 e 1970. Foi inspirado no rock de cantores como Elvis Presley, Rolling Stones e Beatles.

Aqui no Brasil, além de Erasmo o movimento também consolidou nomes como Roberto Carlos e Wanderléia. O trio, inclusive, chegou a apresentar um programa musical na RecordTV na época.

A morte

O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. O famoso estava internado no Rio de Janeiro, no hospital Barra D’Or. Ele tratava de uma infecção pulmonar. Confira os detalhes aqui.

Leia também: Conheça Ander Puig, primeiro ator trans da série “Elite”, da Netflix