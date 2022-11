Em clima de Copa do Mundo, skin de Neymar é lançada no jogo Call of Duty

Neymar Jr, Lionel Messi e Paul Pogba se tornam operadores em Call of Duty (Divulgação / Call of Duty: Mobile)

Uma seleção de craques acaba de entrar para o time de operadores de Call of Duty. Em uma ação combinando futebol e o famoso jogo tiro, três jogadores de elite passam a integrar os personagens disponíveis nos jogos da franquia como Modern Warfare II, Warzone 2.0 e Call of Duty: Mobile.

Para compor o time estrelado, foram convocados o meio-campista francês Paul Pogba, o atacante argentino Lionel Messi e o atacante da seleção brasileira, Neymar Jr, que também cedeu sua própria voz para a dublagem em português do personagem.

Entre as três novas aparências a serem disponibilizadas no game, Neymar foi o primeiro a ficar disponível para os jogadores e deverá ser seguido por Pogba e Messi, que têm lançamento previsto para os dias 25 e 29 de novembro respectivamente.

A ação realizada no jogo faz parte da “Temporada 10: Primeira Linha”, e teve início nesta segunda-feira, 21 de novembro.

“Chutando Geral”

Entre os principais atrativos do personagem, o pacote de Neymar conta com skins para armas e veículos e até mesmo uma mecânica exclusiva para quem utilizar a aparência do craque no jogo.

Ao utilizar o golpe finalizador disponibilizado no pacote da skin, “Chutando Geral”, os jogadores poderão abater seus adversários com um chute.

Além disso, ao selecionar o personagem será possível ouvir a voz de Neymar durante as partidas uma vez que o atacante dublou suas próprias falas no jogo, com direito a algumas frases já conhecidas por seus seguidores.

O craque mais tático está chegando ⚽️ 💥



Garanta a artilharia com o Pacote Operador Neymar Jr., disponível agora em #Warzone2 e #ModernWarfare2 pic.twitter.com/9Fh2KEdLeO — Call of Duty BR (@CallofDutyBR) November 21, 2022

Comercializado por 2.400 CoD Points, o pacote conta com os seguintes itens:

Skin de operador Neymar Jr;

de operador Neymar Jr; Golpe finalizador “Chutando Geral”

Submetralhadora BAS-O SMG “Amedrontador”

Fuzil de batalha SO-14 “Bola Longa”

Skin de veículo “Joia do Oceano”

de veículo “Joia do Oceano” Pingente de arma “Neymar Jr 10″

Adesivo de arma “O pai tá On”

Emblema “Ultrapassagem”

CoD Modern Warfare II e Warzone 2.0 estão disponíveis para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Computador. Já CoD: Mobile pode ser jogado em dispositivos Android e iOS.

