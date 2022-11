Conheça Ander Puig, primeiro ator trans da série “Elite”, da Netflix

A série “Elite”, da Netflix, chegou a sua sexta temporada na última sexta-feira (18). Um dos destaques do atual ano é o ator Ander Puig, novidade no elenco.

O jovem catalão chama a atenção ao interpretar um garoto trans, conhecido na série como Nico. Ao assumir o papel, ele se tornou o primeiro ator transgênero do cast da badalada produção espanhola.

Antes de “Elite”, Puig estreou na televisão com a série “To be or not to be”, do canal espanhol Playz, em março deste ano. Em seu primeiro papel, já carregou a responsabilidade de ser protagonista.

“Acho que vou ter que enfrentar situações negativas por causa de pessoas que não respeitam as pessoas trans, mas acima de tudo quero que isso seja visto”, disse o ator, em entrevista ao portal Shangay, na ocasião.

Segundo o criador da série, o tema da transexualidade só não tinha sido abordado ainda em “Elite” por não terem encontrado o ator ideal para o papel que imaginavam.

“Não tratávamos do tema da sexualidade porque não encontrávamos o ator ou a atriz. Por fim, encontramos Ander, que é maravilhoso”, disse Carlos Montero, em entrevista ao site eCartelera.

“Tentamos [inserir a transexualidade] há duas temporadas e não encontrávamos o ator… Eu tinha bastante coisa escrita, mas pensamos que faríamos quando encontrássemos o ator”, continuou.

Além da atual sexta temporada, Puig segue escalado na série para o próximo ano da produção, na leva de episódios da sétima temporada.

Conheçam Ander Puig ator que interpretará Nico em #Élite6!



A 6ª temporada estreia dia 18 de Novembro.

Novos rostos

Além de Puig, “Elite” também trouxe outros nomes novos para a sexta temporada. Carmen Arrufat Blasco interpreta Sara e já chegou a ser indicada ao Prêmio Goya de Melhor Nova Atriz.

Álvaro de Juana (Dídac), Ana Bokesa (Rocío) e Alex Pastrana (Raúl) completam a lista de novidades em “Elite”.

