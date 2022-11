‘Avatar: O Caminho da Água’ tem impressionante trailer final e novos pôsteres divulgados

O impressionante trailer de 2 minutos oferece uma última prévia do que o público pode esperar quando o filme ‘Avatar: O Caminho da Água’ chegar aos cinemas no próximo mês. A família parece ser um tema central da sequência, com a abertura mostrando crianças Na’vi brincando e abraçando seus pais na idílica lua Pandora.

Já se passaram 13 anos desde que o primeiro Avatar chegou aos cinemas, e quase a mesma quantidade de tempo se passou para nossos personagens. Sam Worthington e Zoe Saldaña retornam como Jake e Neytiri, que agora vivem nas selvas de Pandora com sua crescente família, incluindo Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Bliss) e a criança humana adotada, Aranha (Campeão Jack).

Sigourney Weaver, que anteriormente interpretou Grace Augustine, a ex-chefe do Programa Avatar que colocou Jake no corpo de um híbrido Na’vi, agora assume um novo papel: Kiri, uma dos filhas adotivas de Jake e Neytiri nascidos do cérebro do cadáver do Avatar de Grace.

Quando seus velhos amigos da RDA levantam a cabeça novamente, os pais e seus filhos são empurrados para fora de sua casa em direção às águas, onde encontram os Metkayina, um clã de Na’vi que se adaptou à vida oceânica. No novo trailer, vemos um dos filhos de Jake e Neytiri aprendendo a montar uma das criaturas aquáticas de Metkayina da mesma forma que Jake aprende a se relacionar com as criaturas aladas de Pandora no primeiro filme.

Confira os novos pôsteres dos personagens de #Avatar: O Caminho da Água. 🌊



Viva a experiência nos cinemas em 15 de dezembro.

Stephen Lang retorna como Coronel Quaritch, agora em forma de Avatar depois que seu corpo humano morreu no primeiro filme. Kate Winslet e Cliff Curtis interpretam Ronal e Tonowari, os líderes conjuntos dos Metkayina.

“Trate-os como nossos irmãos e irmãs”, diz Tonowari ao seu clã. “Ensine-lhes nossos caminhos”.