‘Ursinho Pooh’: Filme de terror ganha novas imagens; confira

Desde que a figura do famoso Ursinho Pooh entrou para o domínio público, foi vista uma oportunidade de criar um terror slasher com sua identidade, tendo movimentado as redes há alguns meses, quando anunciado. Winnie the Pooh: Blood and Honey (Ursinho Pooh: Sangue e Mel) está prestes a receber uma versão de horror nos cinemas, com a promessa de “invadir os telões” dia 15 de fevereiro de 2023.

“Pooh e Leitão, eles não têm nenhum remorso e são realmente muito sádicos (…) Isso era algo que eu queria dos personagens. Eu imaginei (o filme) e consegui os atores, para retratar Pooh como o alfa dos dois. Então ele (Pooh) é o macho alfa e é sempre o responsável pelo acampamento. Leitão essencialmente é quase um pequeno servo e faz o que Pooh quer”, disse o diretor do filme, Rhys Frake-Waterfield, diretor do filme, ao Dead Central.

“Eles construíram essas tendências realmente sádicas entre si, apenas sair e atacar as pessoas para matá-las, para comê-las como um modo de vida”, continuou.

Confira as novas imagens liberada no dia 14 de novembro:

Veja mais:

A trama de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’

Dirigida por Rhys Frake-Waterfield, o filme é estrelado por Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Scott, Danielle Ronald, Chris Cordell e Craig David Dowsett como Pooh.

O portal IMDB aponta o filme como uma “releitura do terror da famosa lenda do Ursinho Pooh”. Embora fosse estipulado que o filme sairia ainda este ano, ‘Winnie the Pooh’ está programado apenas para o segundo mês de 2023.

O Ursinho Pooh entrou em domínio público no início deste ano. Isso significa que qualquer pessoa pode usar o personagem em mídia criativa e totalmente livre de direitos autoriais. A figura do animalzinho viciado em mel foi criada pelo autor AA Milne e pelo ilustrador EH Shepard em 1926.

Desta vez, Pooh ganhará uma versão sangrenta e perversa, juntamente com Leitão. E aí, vai conferir a obra nos cinemas? Ou prefere ficar apenas com a imagem de “ursinho fofo” de Pooh?