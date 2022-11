Polêmica com Cássia Kis: Atriz de “Travessia” revela o clima nos bastidores

Dandara Mariana, que faz parte do elenco de “Travessia”, também quebrou o silêncio sobre o seu relacionamento com Cássia Kis nos bastidores da novela da Globo e, segundo ela, a relação entre elas é totalmente profissional.

“Estamos ali [Globo] para fazer o nosso ofício. Existe até um diálogo por conta do trabalho, mas é só isso”, relatou a atriz, que convive com a veterana das novelas por bastante tempo, já que fazem parte do mesmo núcleo, a empresa de Guerra (Humberto Martins).

Segundo a intérprete da assistente de marketing Talita, Cássia é uma grande profissional, mas há divergências políticas, que parecem: “Consigo separar o que é de fora e o que é dentro. Acho que todo mundo pensa assim também. Prefiro deixar as divergências e os pensamentos políticos à parte”, disse a atriz, que ainda pretende aprender muito com a veterana.

Dandara Mariana trabalha com Cássia Kis em "Travessia" (Reprodução/Globo)

Vale destacar que, além de Dandara, outros famosos também comentaram sobre a atriz. Após sua polêmica entrevista, a famosa está sendo processada por José de Abreu, que move três ações na Justiça contra a atriz.

Segundo o site Notícias da TV, o veterano, que tem uma filha trans, afirma que ela cometeu “um crime contra a sociedade” por causa de suas falas discriminatórias em uma live com Leda Nagle, onde ela falou de fé e deu uma opinião polêmica a respeito da homossexualidade.

Gloria Perez nos bastidores de "Travessia" (Divulgação/Globo)

Pelas redes sociais, o ator retuitou todas as reportagens sobre o tema. Para um seguidor que afirmou que ele não conseguia entender a opinião de Cássia, disparou: “Crime, babaca, homofobia é crime. Opinião é te chamar de babaca”.

Outros personagens de Dandara

Além da novela da Globo, a atriz também está no elenco da série “Encantado’s”, disponível no Globoplay. Na produção, ela vive Pandora, uma balconista de um lugar que funciona como supermercado durante o dia e, à noite, vira a escola de samba Joia do Encantado.

“São dois trabalhos incríveis e diferentes. Talita, uma personagem que fala de futuro em uma novela da Glória Perez, e agora a Pandora, nesta série linda, com um elenco majoritariamente preto, contando uma história preta”, descreve Dandara.

