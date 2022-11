Diretora aclamada desistiu de série documental de príncipe Harry e Meghan Markle

O príncipe Harry e Meghan Markle devem lançar uma explosiva série documental de 88 milhões de libras com a gigante do streaming Netflix nos próximos meses. Inicialmente, o casal contratou uma diretora diferente para seu documentário da Netflix antes de brigarem com ela sobre a visão do projeto, disseram várias fontes ao Page Six.

O duque e a duquesa de Sussex primeiro recorreram à Garrett Bradley – diretora indicada ao Oscar pela aclamada série da Netflix “Naomi Osaka” sobre a jovem sensação do tênis – para dirigir seu programa.

Mas, a diretora desistiu de seguir com o projeto da série depois que o casal Sussex se recusou a deixá-la entrar em sua casa para realizar as filmagens, segundo fonte da realeza.

Como a série documental abordaria a história de amor do casal, portanto, contando uma visão interna da vida dos Sussex, Garrett supostamente queria filmar na casa deles, mas foi aí que a confusão começou.

A fonte disse ao Page Six: “Garrett queria que Harry e Meghan filmassem em casa e eles não se sentiam confortáveis fazendo isso. Houve alguns momentos difíceis entre eles, e Garrett deixou o projeto”.

A própria produtora de Harry e Meghan capturou o máximo de imagens possível antes de Liz Garbus ser contratada", disse a fonte.

No entanto, outra fonte afirma que Liz, atual diretora e cineasta, também entrou em conflito com o casal, pois eles queriam editar o documentário.

De acordo com outra fonte, é por isso que os Sussex foram vistos com duas equipes de filmagem diferentes em duas viagens a Nova York no ano passado – na segunda viagem, eles foram vistos com Garbus e sua própria equipe.

Também acredita-se que os Sussex queriam que o show fosse adiado até o próximo ano, mas a Netflix recusou.

Apesar dos relatos em contrário, a série dos Sussex será transmitida no início do próximo mês.