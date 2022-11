“A Fazenda 14”: Valentina Francavilla foi ameaçada pelos fãs de Deolane; entenda

Valentina Francavilla, que participou da 13ª temporada de “A Fazenda”, afirmou que está sendo atacada por alguns fãs de Deolane Bezerra, que está na atual edição do reality show rural.

Em suas redes sociais, a famosa disse que os ataques começaram após ela criticar o jogo de Deolane no Twitter e também em lives. Segundo a ex-peoa, ela recebeu a seguinte mensagem: “Valentina boa noite, a gente está assistindo sua live, pare de falar da Deolane meu anjo, tô avisando, você vai levar tiro. Você e seu filho, sua vagabunda ordinária. Vai lá, fala da Deolane de novo na sua live”.

A ex-contratada do SBT também falou que seu filho recebeu comentários maldosos envolvendo a sexualidade. Por fim, a influenciadora deixou claro que irá tomar as medidas necessárias.

Já dentro da sede de “A Fazenda 14″, Deolane perdeu a paciência e ameaçou a Kerline. No domingo (20), a influenciadora digital falou que estava com vontade de dar um soco na cara da ex-BBB e chegou a imitar o gesto.

Tudo aconteceu durante uma dinâmica, onde os famosos peões tinham que falar sobre quem eles gostariam de esquecer do programa e Kerline foi direta ao mencionar que gostaria de esquecer as brigas com a advogada.

Já Deolane não gostou e disse que ela estava mentindo: “Você é uma mentirosa! Inventou que eu fiquei usando droga”. Em seguida, ela simulou um soco e disse: “Faz isso lá fora, que dá vontade de fazer assim!”.

Quem ganhou a prova de fogo

Pétala Barreiros venceu, pela segunda vez, a prova de fogo, desbancando André e Kerline em uma dinâmica de memória e agilidade. Além do poder, que será usado na próxima roça, ela vai ganhar R$ 10 mil.

Como perderão, os dois peões vão passar mais uma semana na baia e ainda tiveram que chamar mais uma pessoa. Tentando desestabilizar o grupo A, a convidada foi Bia Miranda, que terá que dormir ao lado dos rivais e também do cavalo Colorado até a próxima quinta-feira (24).

