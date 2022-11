‘1899’: criadores da série se manifestam após acusação de plágio por cartunista brasileira

Após serem acusados de plágio pela cartunista Mary Cagnin que apontou semelhanças entre a série 1899 e a sua história em quadrinhos “Black Silence”, os criadores da série Jantje Friese, produtora e roteirista e Baran bo Odar, se manifestaram em suas redes sociais.

ESTOU EM CHOQUE.



O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016.



Segue o fio. pic.twitter.com/1deBicrBeQ — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

Na manhã desta segunda-feira (21), Friese negou que tenha plagiado a cartunista ou mesmo que a série tenha se baseado na HQ: “Até ontem nem sabíamos da existência de sua graphic novel”. A produtora não postava há anos em sua conta do Instagram e decidiu compartilhar as seguintes palavras, antes de apagar a sua conta na rede:

“Oi Internet! Não posto nada há anos porque, francamente, acho que as redes sociais se tornaram tóxicas. As últimas 24 horas provaram isso novamente. Para contextualizar: uma artista brasileira alegou que roubamos de sua graphic novel. Para deixar claro: nós não fizemos isso! Até ontem nem sabíamos da existência dessa graphic novel. Ao longo de dois anos, colocamos dor, suor e exaustão na criação de 1899. Esta é uma ideia original e não baseada em nenhum material. No entanto, estamos sendo bombardeados com mensagens - algumas delas feias e ofensivas. Alguém dá um alarme false e todos vão em cima, sem ao menos checar se as afirmações fazem algum sentido. Claro que isso deveria ser um esquema para vender mais de suas histórias em quadrinhos: bem jogado”, ela escreveu neste único post disponível em seu perfil.”.

A sua conta e a publicação foram apagadas há poucas horas. Mas, Odar também resolveu se expressar e defender nas redes, comentando, inclusive, que havia entrado em contato com a cartunista:

“Obrigado @1899netflix por essas palavras gentis. Elas significam muito para nós. Como já mencionei em meu post anterior: Infelizmente não conhecemos a artista, nem sua obra ou quadrinho. Nunca roubaríamos de outros artistas porque somos artistas. Também entramos em contato com ela, então esperamos que ela retire essas acusações. A internet se tornou um lugar estranho. Por favor, mais amor em vez de ódio”, ele escreveu.

1899 é parte de época, parte mistério e parte ficção científica, e essa mistura de gêneros claramente intrigou muitos assinantes da Netflix, ultrapassando ‘The Crown’ e ‘Dead to Me’ para se tornar a série número 1 do site em 55 países em menos de uma semana.

A série acontece em 1899, onde acompanhamos um grupo de emigrantes europeus que estão viajando em um navio para Nova York. Enquanto esses viajantes esperam começar uma nova vida, seus planos tomam um rumo inesperado quando se deparam com o Prometheus, outro navio que parece estar perdido no mar. E o que eles descobrem neste navio será mais horrível do que eles jamais poderiam imaginar.

Black Silence, história em quadrinhos de Mary, foi lançada em 2016 e apresentada na Feira do Livro de Gotemburgo, em 2017: “Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem”, apontou Mary. Segundo ela, é uma ficção científica com drama, suspense e terror, ambientada num futuro distópico pós-apocalíptico, com foco no drama psicológico dos personagens.

A artista compartilhou o link de sua obra para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões sobre as semelhanças entre a história e a série. E para você, foi plágio ou não foi?